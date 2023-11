Milan, il bomber è un obiettivo: Moncada è andato a vederlo da vicino

Il capo dell’area tecnica dei rossoneri è andato di persona a visionare il centravanti e ne è rimasto colpito positivamente: ora è un obiettivo

Il mercato di gennaio non è poi così lontano perché manca poco più di un mese e il Milan ha in mente di tentare l’assalto ad alcuni profili per rinforzare la propria rosa a disposizione. Mister Stefano avrebbe infatti bisogno di un paio di pedine in particolare.

In questo momento i rossoneri avrebbero bisogno di innesti in un due reparti soprattutto, che sono ovviamente la difesa e l’attacco. Con l’infortunio di Pierre Kalulu ha reso necessario un intervento nella retroguardia, con la dirigenza del Milan che ha già vagliato qualche profilo per coprire il buco visto il lungo stop del francese. Su tutti al momento c’è il giovane inglese Lloyd Kelly, in scadenza di contratto con il Bournemouth.

Tuttavia, il Diavolo considera una necessità primaria anche l’arrivo di un attaccante importante, dal momento che ad oggi Luka Jovic non ha dato i segnali che ci si aspettava. Il serbo è arrivato all’ultimo in estate come alternativa dopo le trattative non andate a buon fine per Taremi ed Ekitike, ma l’ex Viola non si è dimostrato finora all’altezza. Adesso, con l’assenza di Olivier Giroud per squalifica, si crea di fatto un serio problema.

Guirassy piace ai rossoneri, ma c’è concorrenza dalla Premier

Ecco perché i rossoneri hanno già attenzionato alcuni centravanti di prim’ordine, e tra questi c’è un giocatore che sta stupendo davvero tutti in questa prima parte di stagione. Si tratta del franco-guineano Serhou Guirassy.

L’attaccante sta facendo cose egregie con lo Stoccarda e ha già messo a segno ben 15 gol in Bundesliga, sotto solamente a Harry Kane nella classifica marcatori del campionato tedesco. Il tutto anche con un piccolo infortunio che gli ha fatto saltare due partite. Il classe 1996 si è trasferito quest’estate dal Rennes per 9 milioni di euro ma dopo i numeri di questi mesi il suo prezzo è salito vertiginosamente.

Il Milan, così come tanti altri club, è stato attirato da lui e valuta concretamente la possibilità di trattarlo. Come riferisce Tuttomercatoweb, nelle scorse settimane Goffrey Moncada, capo dell’area tecnica e dello scouting del Milan, è andato di persona a Stoccarda per visionare da vicino Guirassy. Il giocatore ha fatto un’ottima impressione e il suo ingaggio sarebbe anche alla portata, visto che guadagna intorno al milione di euro.

C’è da capire quali sono le intenzioni del 27enne, che sembrava volenteroso di rimare in Bundesliga fino al termine della stagione. Senza dimenticare la grande concorrenza per lui, soprattutto dalla Premier League.