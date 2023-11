Milan, il bomber subito: colpo da 40 milioni

Il Milan è pronto a mettere le mani sul centravanti già durante il mercato di gennaio. Il nome in cima alla lista proviene dalla Francia

Il Milan si preparare a tornare in campo sabato prossimo contro la Fiorentina. Stefano Pioli per l’occasione dovrà fare a meno del suo centravanti, Olivier Giroud, fermato dal Giudice Sportivo, dopo il rosso rimediato contro il Lecce.

Il francese sarà costretto a saltare anche la sfida successiva contro il Frosinone. Non proprio una buona notizia per il tecnico di Parma, che dovrà rinunciare anche a Rafa Leao. Trovare la via del gol per il Milan, senza i suoi due giocatori principali, non sarà per nulla facile.

Inevitabilmente in avanti toccherà a Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, giocare nelle corsie laterali. Al centro spazio a uno tra Okafor e Jovic. Soprattutto per il serbo sono davvero gli ultimi esami: se dovessi fallire ancora una volta il suo addio a gennaio diventerebbe realtà.

Fino a questo momento, l’ex viola non è riuscito a fornire alcun apporto alla causa rossonera. In quel di via Aldo Rossi si aspettavano, chiaramente, un avvio di stagione decisamente diverso. Jovic sta deludendo ampiamente le aspettative. Di fatto, Olivier Giroud, anche in questa stagione, come successo la scorsa, non ha un sostituto all’altezza.

Il Milan così ha deciso di correre ai ripari. Il 2024, inevitabilmente, come più volte raccontato, sarà l’anno del nuovo bomber.

Milan, il bomber fin da subito: David in testa alle preferenze

L’idea – rilanciata stamani da La Gazzetta dello Sport – è che il Milan voglia acquistare il centravanti fin da subito, senza aspettare l’estate.

Così il calciatore che potrebbe varcare i cancelli di Milanello potrebbe essere Jonathan David. E’ lui il prescelto e il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe permettere ai rossoneri di prenderlo per una cifra non superiore ai 40 milioni di euro. Per il Lille potrebbe davvero essere un rischio portare la trattativa per le lunghe e potrebbe così accettare l’offerta del Milan.

Milan, che chiaramente, sta valutando anche le alternative: sul taccuino di Moncada ci sono, infatti, anche Serhou Guirassy dello Stoccarda, che appare poco predisposto a cambiare aria già a gennaio, e quello di Akor Adams, centravanti classe 2000 del Montpellier.

La Gazzetta ricorda inoltre, come il Milan sia vicino a mettere le mani su Matija Popovic, classe 2006, con un contratto in in scadenza il prossimo 31 dicembre