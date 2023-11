Milan, in arrivo la quarta maglia con Pleasures: quando sarà disponibile

Il club rossonero sta preparando una quarta divisa da gioco, in collaborazione con il brand Pleasures: ecco quando sarà disponibile

Non ci saranno solamente le tre divise che già abbiamo visto quest’anno per il Milan. Il club rossonero si sta infatti preparando per il lancio di una quarta maglia da gioco per la stagione 2023/24.

La notizia è stata data, come al solito, dal sito sempre informato in merito di maglie ufficiali da gioco dei club calcistici, ovvero Footy Headlines. Si tratta di una divisa da gioco in edizione speciale che arriverà nella stagione in corso e che è stata realizzata dal Diavolo grazie a una collaborazione con Pleasures, ovvero un brand di streetwear lanciato da Alex James e Vlad Elkin nel 2015, che trae ispirazione da musica grunge, metal e punk.

Dunque dalle prime indicazioni, la quarta maglia del Milan 2023/24 avrà certamente un pattern scuro, in linea con molti dei prodotti di Pleasures. Non è però ancora chiaro quale sarà il design della divisa dei rossoneri. Sul portale di Footy Headlines viene spiegato che la maglia fa seguito a quella prodotta insieme a Koche nella scorsa stagione.

La maglia disponibile dal 2024

Ormai per il Milan sta diventando tradizione la creazione di una maglia particolare in collaborazione con lo sponsor di turno. Ad esempio nella stagione 2021/22, quella dello scudetto, era stata realizzata con Nemen.

Ora tocca a Pleasures per questa nuova collaborazione, che testimonia ancora una volta il grande lavoro di partnership che sta facendo la società in questi ultimi anni. In tanti ora si chiedono però da quanto sarà disponibile per l’acquisto questa quarta maglia. Per averla i tifosi del Milan dovranno aspettare il 2024, perché con l’inizio del nuovo anno la divisa sarà messa in vendita.