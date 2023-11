Milan, per la difesa si bussa a casa Ancelotti: colpo low cost

Non si ferma la caccia al difensore centrale da inserire in rosa già a gennaio: la nuova idea porta a Madrid

Da quando, nella maledetta trasferta al ‘Maradona’, si sono infortunati Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, curiosamente entrato proprio al posto del difensore francese, in casa Milan è scattato un vero e proprio allarme nel reparto arretrato. Con i soli titolari Fikayo Tomori e Malick Thiaw a disposizione di Pioli, la difesa manca di alternative affidabili.



Lo sarebbe, al netto delle 34 primavere sulle spalle, Simon Kjaer, che però negli ultimi mesi ha sofferto di continui guai muscolari che ne hanno spesso compromesso l’integrità fisica. Qualora dovesse arrivare, e per un difensore centrale non parliamo certo di un’eventualità lontana, una squalifica per somma di ammonizioni o per espulsione diretta a carico dell’inglese o del tedesco, Pioli dovrebbe lanciarsi in ardite sperimentazioni pur di mettere in campo una difesa degna delle ambizioni rossonere.

La dirigenza ha colto immediatamente una necessità che si fa sempre più impellente. L’imperativo è resistere fino a dicembre, per poi accogliere in rosa almeno un nuovo acquisto. Sul fronte del mercato si seguono con interesse i profili di Lloyd Kelly e di Maxime Esteve, mentre sarebbero in ribasso, per vari motivi, le quotazioni di Radu Dragusin, di Jakub Kiwior e di Konstantinos Koulierakis.

Un’idea, a dire il vero non troppo nuova perché in qualche modo ‘suggerita’ dal persistente interesse di un altro club italiano, è quella che porta dalle parti di Madrid. Dove agli ordini di Carlo Ancelotti il nuovo possibile prescelto di Furlani ha iniziato quest’anno la sua 14esima stagione in prima squadra con la Casa Blanca.

Il veterano merengue nel mirino del Milan

Già accostato con insistenza alla Roma all’epoca della gestione Paulo Fonseca – quando l’allora tecnico del Real Zinedine Zidane pose il veto sulla sua partenza – Nacho Fernandez può vantarsi di aver indossato una sola maglia in carriera. Quella del club più vincente della storia del calcio.

Accreditato spesso di un addio perché mai partito titolare in alcuna delle formazioni-tipo fatte in estate, il madridista si è sempre ritagliato il suo spazio sotto la gestione dei vari tecnici che si sono succeduti dalle parti di Concha Espina. Il contratto in scadenza nel giugno del 2024 però, obbliga club e giocatore ad una riflessione. Forse, dopo una vita intera vestito di bianco, il difensore potrebbe essere ai saluti.

Il portale spagnolo esperto di vicende di casa Real, ‘Defensacentral.com‘, registra il forte interesse del club rossonero sul quasi 34enne calciatore iberico. Florentino Perez non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto al giocatore, che potrebbe partire già a gennaio garantendo almeno al Real un indennizzo economico. Che non viene stimato oltre i 5 milioni di euro.

L’affare potrebbe essere chiuso facilmente se non fosse per una certa riluttanza di mister Ancelotti nel dare il via libera alla cessione. Con una rosa martoriata dagli infortuni, che ricorda sinistramente la situazione in essere a Milanello, il tecnico di Reggiolo ha il timore di ritrovarsi con poche alternative in difesa per affrontare la seconda, decisiva, parte di stagione.