Milan respinto dall’attaccante: “Qui staff medico fra i migliori”

L’attaccante, obiettivo di mercato del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni cruciali in conferenza stampa. Parole che non suonano bene ai desideri del club rossonero

Il Milan è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. I motivi sono risaputi, e risiedono nella presenza deludente di Luka Jovic a Milanello. Il centravanti serbo tutto sta facendo tranne che dare garanzie e conquistarsi la fiducia di staff tecnico e ambiente. Discontinuo tanto in tenuta mentale che fisica, non ha mai tirato in porta da quando veste la maglia rossonera, e dunque dall’estate. Un fatto preoccupante. Il vice di Giroud dovrebbe essere incisivo e decisivo almeno la metà del francese, ma al Milan sta venendo a mancare un secondo attaccante davvero valido.

Per questo, per gennaio è forse programmato un colpo in attacco, oltre ad uno in difesa. I nomi sul tavolo sono diversi. Il preferito è quello di Jonathan David del Lille, ma probabilmente irraggiungibile in inverno. Per questo, Moncada sta guardando ad altri profili più abbordabili, sia da un punto di vista di trattativa che di costi. In questo senso, uno dei nomi più graditi è quello di Akor Adams, centravanti classe 2000 in forza al Montpellier in Ligue 1. Ma le ultime dichiarazioni del giocatore nigeriano non faranno particolarmente piacere al Milan.

Adams chiude al Milan: “Sto bene al Montpellier”

Akor Adams ha rilasciato delle dichiarazioni cruciali che allontanano nettamente ogni possibilità di trasferimento, quantomeno a gennaio. In una recente conferenza stampa ha affermato di stare bene al Montpellier e di voler continuare a crescere ed affermarsi lì: “Sono felice della mia situazione attuale e di essere qui. È un buon ambiente per crescere come giovane calciatore. Ho tutto ciò di cui ho bisogno qui a Montpellier. Sono felice della mia decisione di venire in un club che si prende davvero cura di me. Ho un ottimo gruppo intorno a me, sono molto soddisfatto”.

Akor Adams è arrivato in Francia in estate, dalla Norvegia, Paese nel quale stava già disputando la stagione. Ma le forze non gli sono venute a mancare, anzi. Ha segnato 7 gol in 11 presenze. Il trucco? Lo ha rivelato lo stesso attaccante: “Sono giovane e riposo il più possibile. Ho giocato 17 partite prima di arrivare qui, per il fisico sono tante, ma qui abbiamo uno staff medico tra i migliori. Sono lì per tutto ciò di cui abbiamo bisogno e mi prendo cura di me stesso il più possibile”.

Infine, Adams ha speso diversi elogi per il massimo campionato francese, eleggendolo tra i migliori in Europa: “La Ligue 1 è un campionato molto più importante. È nella Top 5 d’Europa. L’intensità del gioco non è la stessa della Norvegia, fisicamente le partite chiedono molto. Inoltre, tutti possono battere tutti. Per questo è speciale. Anche la qualità dei giocatori è diversa”.