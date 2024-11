Lo hanno convocato in Nazionale: Milan furioso, scelta incomprensibile

La Nazionale fa arrabbiare il Milan: scelta incomprensibile, lo hanno convocato lo stesso. Tutti i dettagli

Il Milan è sceso in campo ieri a Cagliari per l’ultima partita prima della sosta. Purtroppo, come accaduto già altre due volte in questa stagione, i rossoneri non riescono ad arrivare alla pausa con una vittoria e in serenità. In Sardegna, infatti, è solo pareggio; pareggio beffa, tra l’altro, perché arrivato al 90′ e grazie ad un gol meraviglioso di Zappa. Risultato negativo quindi ma resta comunque una partita storica.

Storica perché Paulo Fonseca, un po’ a sorpresa, senza Alvaro Morata, ha deciso di mandare in campo dal primo minuto Francesco Camarda. Come era prevedibile, il giovane attaccante ha fatto un po’ di fatica anche se la sua sufficienza se l’è conquistata con voglia e atteggiamento. La sua partita è durata circa un’ora, poi è entrato Abraham che ha anche segnato il gol del momentaneo 3-2. L’assenza di Morata però si è fatta sentire. Lo spagnolo ha subito un trauma cranico nel corso dell’allenamento di giovedì mattina ed è stato qualche ora in ospedale per gli accertamenti, i quali hanno dato per fortuna esito negativo. Nonostante questo problema, piuttosto serio tra l’altro, è arrivata la chiamata della Spagna.

La Spagna convoca Morata, la situazione

Fonseca nella conferenza stampa di vigilia si era mostrato anche piuttosto arrabbiato: “Il protocollo dice che per problemi del genere deve stare fuori almeno dieci giorni, non capisco come sia possibile che De La Fuente lo chiami“, aveva detto il tecnico. Parole che, evidentemente, non hanno sortito alcun effetto: il commissario tecnico della Spagna infatti ha deciso comunque di convocarlo.

Morata andrà quindi in ritiro a partire da domani e verrà controllato dai dottori della Spagna. Dopo la loro valutazione, si deciderà poi se rispedirlo a Milano o se, invece, farlo restare per le partite di Nations League dei campioni d’Europa in carica. Una decisione che ha colto di sorpresa un po’ tutti a Milanello e che ha fatto ovviamente (e giustamente) infuriare il club. Nei prossimi giorni quindi sapremo se Morata farà subito ritorno. Quanto gli è accaduto è comunque qualcosa di piuttosto serio che meriterebbe un po’ più di attenzione e di cautela. Lo spagnolo dovrebbe riposare e recuperare la condizione migliore e invece è costretto a fare questo viaggio. La società rossonera spera che possa tornare il prima possibile così da prendersi la pausa che merita dopo questo periodo difficile e, soprattutto, dopo il trauma cranico di pochi giorni fa.