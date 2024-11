Tolti dal mercato, ora il Milan non ha dubbi: vuole tenerli

Cambiano i piani in casa rossonera, adesso il Milan li toglie dal mercato: sono pronti a restare in rossonero

La stagione del Milan può cambiare da un momento all’altro. I rossoneri, al di là dei risultati del campo che sicuramente incideranno anche sul futuro di Paulo Fonseca, sono concentrati sulle prossime mosse da compiere in sede di calciomercato. E così la dirigenza ha preso una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Archiviata la partita di Cagliari adesso è tempo di lasciar partire i calciatori per gli impegni con le nazionali, prima del ritorno in campo per una delle sfide più attese e complicate di questo fine 2024. Il 23 novembre andrà in scena Milan-Juventus e per i ragazzi di Fonseca quella contro la squadra di Thiago Motta rappresenterà un banco di prova fondamentale per capire quali possano effettivamente essere le ambizioni del ‘Diavolo’ in questa stagione. Dove può arrivare questo Milan? Una squadra che ha mostrato più volti, in numerose occasioni.

Dalla deludente prestazione con il Napoli al capolavoro di Madrid, una serata da incorniciare nella quale i rossoneri hanno messo alle corde i campioni d’Europa in carica. Passano le settimane e, al netto della questione riguardante la gestione di Rafael Leao, sembra proprio che l’ex allenatore del Lille stia prendendo saldamente in mano il gruppo. Il calcio è fatto di risultati e così il successo sul Real di Carlo Ancelotti può aver, di fatto, ribaltato anche i piani di mercato della squadra meneghina.

Milan, niente doppio addio: lo ha deciso

A questo punto, infatti, sono due i calciatori che già in estate erano dati per partenti e che in questo primo scorcio di stagione hanno deluso in più occasioni. Ma contro le ‘Merengues’ hanno semplicemente trascinato il Milan alla vittoria: uno step inaspettato che li porterà ancora una volta a vestire la maglia rossonera.

La prima sorpresa è quella rappresentata da Yunus Musah, per molti oggetto misterioso, per Fonseca un talento da sgrezzare e plasmare, soprattutto dal punto di vista tattico. E sulla corsia esterna il 21enne newyorkese ha messo in enorme difficoltà i calciatori del Real, recuperando una marea di palloni e proponendosi pericolosamente, spesso e volentieri, dalle parti di Lunin. Discorso ancora più forte quello che vale per Malick Thiaw, vicino al Newcastle la scorsa estate ma poi preferito a Kalulu per quel che riguardava le cessioni del mese di agosto.

Il centrale tedesco ha aperto le danze con un grandissimo gol di testa, bucando la difesa del Real Madrid. Una crescita pazzesca quella di Thiaw che anche difensivamente ha dimostrato una maturità importante ed il talento dei grandi, capace di limitare le offensive di Mbappè e Vinicius nel corso dei 90′. A questo punto se prima si pensava ad una doppia partenza, magari già nel mese di gennaio, adesso è evidentemente cambiato tutto. Sia Musah che Thiaw rimarranno a Milanello, da protagonisti.