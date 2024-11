Bocciato alla Roma, va al Milan gratis

Il calciatore non sta trovando spazio alla Roma e a gennaio è pronto a fare le valigie. Può essere un’idea interessante per il Milan, a caccia di esperienza

Per rendimento, nonostante l’età, è stato uno dei migliori difensori della scorsa stagione, adesso però non sta trovando spazio.

E’ lo strano destino di Mats Hummels, che a Roma non vede mai il campo. La squadra giallorossa continua a far male, ma Ivan Juric non lo prende mai in considerazione. E’ evidente che i rapporti tra il centrale tedesco e il tecnico croato non vanno certo a gonfie vele. E’ davvero difficile spiegare il motivo che porta l’ex allenatore del Torino a non utilizzare l’esperto giocatore, che è entrato a far parte dei primi 30 giocatori del Pallone d’Oro 2024. Il modulo con tre difensore non aiuta, ma giocando ogni tre giorni resta incomprensibile. Ad oggi, il classe 1988 ha collezionato solamente una presenza, nonostante sia stato sempre a disposizione, contro la Fiorentina, in quel 5 a 1 disastroso. Mats Hummels a gennaio potrebbe così cambiare aria, ma non ha alcuna voglia di lasciare il calcio che conta.

Milan, rinforzo per la difesa: Hummels, idea a zero

Chissà che il giocatore non possa così diventare un’idea per il Milan. In estate il suo nome è stato accostato al rossonero e non faticherebbe ad accettare la destinazione.

E’ il Diavolo dunque che deve decidere se affondare sul giocatore che potrebbe tornare davvero utile, come fu in passato Simon Kjaer. Da scarto dell’Atalanta a titolare del Milan. D’altronde le qualità di Hummels non possono essere messe in discussione e fisicamente ha dimostrato di star bene. L’esperienza dentro e fuori dal campo del tedesco non potrebbero che far comodo ad una squadra, come quella di Paulo Fonseca, che spesso ha bisogno di qualcuno che alzi la voce nello spogliatoio, ma anche sul terreno di gioco. La Roma, che non ha speso un euro, per ingaggiarlo, è pronta a liberarlo a zero, qualora Hummels trovasse un accordo. L’idea del difensore, come detto, è quella di continuare a giocare nel calcio che conta e di rimanere il più possibile vicino alla famiglia, che vive in Germania. Attenzione, dunque, alla possibilità di far ritorno in Bundesliga, ma anche ad altre squadre del massimo campionato italiano. Ad esempio anche la Juve sta cercando un difensore.