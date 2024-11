Ok in arrivo: uno può partire, deciderà Fonseca

Tre calciatori in casa Milan rischiano l’addio, uno di loro può partire subito. In arrivo l’ok da parte di Paulo Fonseca, deciderà il tecnico. I dettagli

Il Milan è da sempre molto attento all’intero parco giocatori a sua disposizione. Non solo i big ma anche i vari elementi del settore giovanile che da quest’anno è ancora più allargato. Infatti dalla stagione in corso il Milan è iscritto con la propria Under 23 al campionato di serie C, una sorta di via di mezzo tra la Primavera e la prima squadra in cui i diversi talenti si mettono in luce ed è l’anticamera del passaggio in prima squadra.

Le cose non stanno andando benissimo per i rossoneri, che probabilmente pagano il novizio in una categoria nuova con una squadra nuova. Sono nei bassifondi del girone B, quello dedicato alle squadre del centro Italia e probabilmente il più duro con diverse big decadute come Pescara, Ternana e Perugia tra le altre. Pur in una situazione di classifica complicata, sono diversi i calciatori di cui si parla un gran bene.

Milan, in tre possono dire addio: la decisione spetterà a Fonseca

Alcuni si stanno affacciando anche in prima squadra e hanno fatto il loro debutto con Fonseca, specialmente quando ci sono defezioni tra i big. Questo è il caso di Camarda ma non solo. Anche Lorenzo Torriani ha messo minuti nelle gambe, addirittura in Champions League, a seguito di un infortunio di Maignan.

Il giovane portiere ha fatto per lungo tempo da secondo, in quanto Marco Sportiello era infortunato. Col recupero dell’ex Atalanta si sta gestendo tra l’Under 23 e gli impegni della prima squadra in qualità di terzo. Proprio sulla porta del settore giovanile c’è una sorta di valutazione in atto da parte della società e del tecnico. Oltre a Torriani, gli altri due estremi difensori che si alternano tra i pali delle squadre giovanili sono Noah Raveyre e Lapo Nava.

Si tratta di tre grandi talenti ed essendo più o meno coetanei, chi non gioca è costretto a restare in panchina a guardare i compagni. Per questo la società sta pensando di far partire uno di loro, in prestito fino a fine stagione. Da quello che emerge la decisione finale spetterà a Paulo Fonseca, sarà lui a stabilire chi può essere utile alla causa rossonera e chi invece è meglio che vada a fare esperienza altrove. D’altronde i compiti possono essere così ripartiti: uno resta stabile in prima squadra come terzo (Torriani?), un altro sarà il titolare dell’Under 23 mentre l’ultimo lascerà Milanello.