Esonero Juric, la Roma non ha dubbi: sostituto scelto

Il ko della Roma in casa contro il Bologna costa caro a Ivan Juric che a breve non sarà più l’allenatore dei giallorossi. Il club capitolino ha già scelto il successore e sarà ufficializzato a breve.

Il destino di Ivan Juric sembrava essere segnato già prima della partita casalinga della Roma contro il Bologna. Il tecnico sarà esonerato nelle prossime ore con la dirigenza che ha fatto la sua scelta.

Finito il tempo di Ivan Juric alla guida della Roma. Subentrato a Daniele De Rossi a campionato in corso, il tecnico croato non è riuscito a cambiare la marcia della squadra con i giallorossi pronti ora ad affidare la propria panchina ad un nuovo allenatore. La sconfitta arrivata in casa contro il Bologna ha di fatto sentenziato la fine del lavoro di Juric nella capitale con i giallorossi pronti ad ufficializzare il nuovo tecnico.

Roma, Juric verso l’esonero: il sostituto è stato scelto

Non è un mistero che ci siano stati dei contatti tra la società giallorossa e Roberto Mancini, pronto a tornare nel nostro campionato dopo l’avventura non felice alla guida della nazionale dell’Arabia Saudita.

Nelle prossime ore la Roma cercherà di chiudere l’affare per riportare l’ex allenatore di Lazio e Inter in Italia con Mancini che avrebbe già dato la sua disponibilità. L’arrivo della sosta per le partite delle nazionali rappresenta il momento giusto per cambiare con il nuovo tecnico che avrà qualche giorno in più per preparare le prossime partite. L’incontro decisivo con Mancini ci sarà nelle prossime ore con l’ex ct della nazionale azzurra pronto a dare l’ok.

Il ko contro il Bologna è giunto per opera delle reti messe a segno da Castro, Orsolini e Karlsson per i rossoblu mentre a tenere a galla i giallorossi ci ha provato El Shaarawy con una doppietta. Ennesimo ko per la Roma che deve correre ai ripari per cercare di salvare una stagione che è partita nel peggiore dei modi e provare a tornare a lottare per un posto in Europa.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di Massimiliano Allegri e Paulo Sousa per i giallorossi ma in cima alla lista dei desideri dei giallorossi c’è solo un nome, quello di Roberto Mancini.

📣 +++ Comunicato UFFICIALE della #Roma. #Juric esonerato: "Vogliamo ringraziare Ivan #Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane" +++ — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 10, 2024

Ora è ufficiale: è giunta la nota della Roma che ha esonerato Ivan Juric.