Milan Futuro come la Prima Squadra, beffa nel finale con l’Arezzo: in campo Ballo-Touré

L’Under 23 guidata da Bonera non è riuscita a vincere contro l’Arezzo: come successo ai ragazzi di Fonseca a Cagliari, gol subito negli ultimi minuti.

Il Milan Prima Squadra ha subito il gol del pareggio dal Cagliari all’89’, il Milan Futuro all’88’ contro l’Arezzo. I giovani rossoneri non sono andati oltre il 2-2 nel match casalingo di campionato e hanno certamente dei rimpianti per non essere riusciti a conquistare il bottino pieno.

Il vantaggio era arrivato al minuto numero 8 con Samuele Longo, ma gli ospiti hanno reagito: dopo un miracolo di Lorenzo Torriani al 15′, è stato Coccia al 28′ a segnare di testa il gol che messo il risultato sull’1-1. I toscani hanno preso fiducia e hanno cercato di raddoppiare, però ad andare in rete è stata la squadra di Daniele Bonera: al 39′ fantastica azione di Alex Jimenez, che parte dalla sua metà campo e poi dal limite dell’area avversaria fa partire un tiro vincente. Al 42′ Davide Bartesaghi ha dovuto lasciare il campo per infortunio e nel recupero c’è stata una clamorosa traversa colpita da Mattia Sandri con una bella conclusione da fuori area.

Milan Futuro, le disattenzioni costano caro

Jimenez si è reso pericoloso anche nel secondo tempo, oggi davvero in giornata e ha messo in mostra le sue ottime qualità. L’occasione più ghiotta del Milan Futuro è capitata sui piedi di Longo, che al 58′ ha difeso benissimo la palla in area e poi ha potuto calciare a pochi metri dalla porta: Trombini è riuscito ad evitare un gol che forse avrebbe messo KO l’Arezzo. I toscani hanno poi aumentato la pressione per andare alla ricerca del gol del pareggio e Ogunseye è stato particolarmente sprecone in area rossonera. All’81’ davvero clamorosa la chance sprecata davanti a Torriani. Ma all’88’ su un’altra distrazione milanista è arrivata la rete del 2-2 firmata da Gucci, abile sul primo palo a deviare efficacemente verso la porta un pallone arrivatogli da un corner. Torriani poteva fare meglio probabilmente.

Subito il gol del pareggio, il Milan Futuro ha cercato di reagire e si era anche creato dei presupposti per tornare in vantaggio, però non è stato sufficientemente concreto. Al 90′ Longo è stato troppo lento nel gestire un pallone che gli era stato servito dal bravissimo Jimenez. Nel recupero c’è stato anche spazio per una parata importante di Torriani, che ha evitato una sconfitta che avrebbe fatto ancora più male.

Sicuramente il pareggio rappresenta una delusione per i rossoneri di Bonera, sedicesimi in classifica con 11 punti. Una vittoria avrebbe consentito di agganciare il Pontedera a quota 13, staccando Ascoli e Sestri Levante. Si sono viste alcune buone trame di gioco, soprattutto quando Jimenez metteva il turbo. Purtroppo, le distrazioni in fase difensiva si sono rivelate fatali in entrambi i gol subiti. Sono state concesse alcune occasioni da rete evitabili. C’è da lavorare ed è normale che sia così con un gruppo giovane. Da segnalare che in campo c’era anche Fodé Ballo-Touré, titolare e uscito al 76′.