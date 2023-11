Milan, subito bocciato: a gennaio si cambia

I segnali sono sempre più chiari. L’addio al Milan potrebbe avvenire già durante il calciomercato di gennaio

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a sfidare la Fiorentina, sabato sera alle ore 20.45, allo stadio San Siro.

Un match da non sbagliare, per una squadra che non vince in campionato dal lontano sette ottobre, quando i rossoneri si imposero 1 a 0 contro il Genoa al Marassi. Calabria e compagni dovranno farlo senza i due giocatori più importanti della rosa, Olivier Giroud e Rafa Leao. Il tecnico di Parma così si affiderà certamente a Christian Pulisic, che ieri è tornato ad allenarsi totalmente in gruppo, e a Samuel Chukwueze. Entrambi sono rimasti a Milanello per recuperare la forma migliore: soprattutto dal nigeriano ci si aspetta un salto di qualità significativo per dimostrare a tutti il suo valore.

Non è andato in Nazionale anche Luka Jovic, ma sabato sera contro la sua ex squadra sarebbe dovuto toccare a Noah Okafor, se non si fosse infortunato. Il ballottaggio per una maglia da titolare tra il serbo e lo svizzero, come scriveva stamani La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato vinto dall’ex Salisburgo

Un segnale più che chiaro di come la bocciatura per Jovic sia già arrivata. Okafor, d’altronde, veniva da tre sfide con la sua Nazionale, ma nonostante questo Pioli appariva indirizzato a puntare su di lui. L’ex Fiorentina ha sprecato le sue occasioni e fin qui il suo rendimento è davvero nullo. Senza Giroud, squalificato per due giornate, toccherà ovviamente a Jovic guidare l’attacco, ma la scelta su di lui appare presa.

Milan, addio Jovic: le possibili piste

Saranno davvero le sue ultime possibilità prima di un addio che appare sempre più certo. Ad oggi è impossibile pensare ad un suo rinnovavo, ma l’addio potrebbe materializzarsi addirittura già a gennaio.

Il Milan, d’altronde, come vi stiamo raccontando, è pronto ad accogliere una nuova puntare all’apertura del mercato e per Jovic non ci sarebbe davvero più spazio. Attenzione così alla pista che lo porterebbe in Arabia Saudita o in Turchia, dove continua ad essere particolarmente apprezzato. Non è da escludere un ritorno in Spagna, dove sembra esserci un interessamento da parte del Siviglia.