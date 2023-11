@ML – Laura Giuliani “L’obiettivo è il terzo posto, ma possiamo arrivare più su”

Le dichiarazioni del portiere del Milan Femminile in occasione della giornata di lancio dell’evento per lo sport inclusivo

Nelle giornate oggi all’Allianz Cloud di Milano è andato in scena il lancio della Sport for Inclusione Week, un evento che si svolgerà fra il 26 novembre e il 3 dicembre 2023, promosso da Sport for Inclusion Network, del quale Fondazione Milan è socio fondatore.

Si tratta di un evento che ha lo scopo di far conoscere e praticare lo sport inclusivo, presentando varie attività sportive (rygby, running, climbing, ma anche taekwondo e sitting volley). In questa giornata di lancio era presente anche Laura Giuliani, portiere della Prima Squadra dell’AC Milan Femminile, che ha preso la parola per il suo intervento.

Giuliani ha spiegato la sua esperienza e lo scopo dello sport: “Ho avuto la fortuna di giocare cinque anni in Germania, di andare via molto presto, cosa che accade molto spesso negli sport professionistici. Spesso per cercare di realizzare il proprio sogno si deve cambiare, ci si deve allontanare da casa per entrare in un contesto nuovo e diverso, con lingua, tradizioni e culture diverse“.

Le dichiarazioni di Giuliani

La Giuliani ha poi parlato della funzione che deve avere lo sport su chiunque lo pratichi, arrivando anche a fornire uno spunto di pensiero sul perché si sia arrivati ad avere bisogno di promuovere lo sport inclusivo.

“Noi abbiamo bisogno di un riconoscimento individuale, di essere riconosciuti come individui all’interno della società. La cosa più bella è il mettersi in relazione con gli altri per sentirsi parte integrante di un contesta. Per performare deve essere messo nelle migliori condizioni di dare il massimo. Lo sport è il più grande specchio della società esterna e se va cambiato lo sport va cambiata la società. Se servono gli sport inclusivi è perché siamo dovuti arrivare a pensarla in questo modo”.

“Noi del calcio femminile abbiamo qualcosa da offrire e un prodotto da valorizzare, come tutti quanti. Più si riuscirà a fare questo e più non ci sarà bisogno di parlare di inclusione. Ogni giocatrice deve essere messa in condizione di mettere tutta se stessa. La mentalità poi fa la differenza e la forza di dare il massimo anche nei momenti difficili”.

La Giuliani ha poi parlato anche del suo Milan Femminile e degli obiettivi stagionali: “Dobbiamo cercare di entrare nelle prime 5 posizione per poterci giocare lo Scudetto. Ci sono tanti scontri diretti e dobbiamo fare in modo che dipenda tutto da noi e non dagli altri. Il nostro obiettivo ora è il terzo posto, ma possiamo fare anche di più”.