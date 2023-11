@ML – Loftus-Cheek, allenamento in gruppo: è recuperato per Milan-Fiorentina

Buona notizia da Milanello, il centrocampista inglese sta meglio e può tornare tra i convocati per la prossima partita.

Dopo l’infortunio di Noah Okafor, arriva una notizia positiva dall’ambiente rossonero: infatti, Ruben Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi in gruppo stamattina. Superati i problemi muscolari e il virus che lo hanno ostacolato di recente, è finalmente nella giusta condizione fisica per essere nuovamente a disposizione di Stefano Pioli.

Dopo la fantastica prestazione contro il Paris Saint Germain in Champions League, il centrocampista inglese aveva saltato il match di campionato contro il Lecce. Non sembrava nulla di preoccupante, però durante la pausa nazionali si è allenato a parte. Un giorno non era neppure presente a Milanello a causa di un virus influenzale. Ora sta bene e può tornare nella lista dei convocati.

Milanello, Kjaer lavora ancora a parte

Da capire se Loftus-Cheek partirà solo da panchina in Milan-Fiorentina, considerando poi l’impegno di Champions contro il Borussia Dortmund, oppure se potrà essere schierato subito nella formazione titolare.

Intanto, come appreso da MilanLive.it, anche oggi Simon Kjaer ha svolto un allenamento personalizzato. Invece, Malick Thiaw è regolarmente in gruppo. C’è anche Francesco Camarda, che già nei giorni scorsi ha lavorato con la Prima Squadra e che potrebbe essere convocato contro la Fiorentina, viste le assenze di Okafor e Olivier Giroud (squalificato).