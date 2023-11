@ML – Si è infortunato anche Okafor: lesione al bicipite femorale

Infortunio Okafor, l’attaccante del Milan ha riportato una lesione al bicipite femorale. Salterà Fiorentina e Borussia Dortmund

Il disastro continua: il Milan perde anche Noah Okafor, in occasione della terza partita giocata con la Svizzera contro la Romania, si è infortunato. L’attaccante, che avrebbe probabilmente sostituito Leao contro la Fiorentina, è costretto al forfait e salterà anche la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Non c’è fine all’emergenza infortuni del Milan. Stando a quanto raccolto da MilanLive.it, Okafor ha riportato un infortunio alla coscia e gli esami strumentali – effettuati ieri al rientro – hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti fra una settimana. Ciò vuol dire che l’assenza per Fiorentina e Borussia Dortmund è praticamente certa ed è difficile che rientri per il match contro il Frosinone.

Un grosso guai per Stefano Pioli che stava pensando a lui per sostituire Leao almeno contro la Fiorentina a sinistra. L’emergenza è totale vista anche l’assenza per squalifica di Olivier Giroud, che salterà due partite di campionato in seguito all’espulsione contro il Lecce. Non è da escludere che per sabato sera il tecnico forzerà il rientro di Christian Pulisic, che ieri si è allenato in gruppo ed è recuperato, e schierarlo a sinistra con Chukwueze a destra e Jovic inevitabilmente al centro dell’attacco.

Lo stesso schieramento dovremmo vederlo anche in Champions ma con Giroud al posto del serbo. Il Milan, quindi, nella fase cruciale della sua stagione, sia in campionato che per il percorso in Europa, è costretto a giocarsela senza tanti giocatori importanti o valide alternative, come nel caso di Okafor. Che, considerata l’emergenza, avrebbe avuto sicuramente molto spazio. Il problema infortuni in casa rossonera si fa sempre più grave ed ingestibile. Pioli non sa risolverlo, la società non interviene. Un tunnel infinito dal quale sembra impossibile uscirne.