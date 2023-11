Bennacer brucia i tempi, ecco quando tornerà: l’annuncio di Pioli

Pioli in conferenza stampa ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Bennacer: la situazione è positiva e c’è fiducia sul rientro.

Al Milan c’è un problema legato ai troppi infortuni, non è un segreto. Ce n’è uno ereditato dalla scorsa stagione, quello di Ismael Bennacer. L’algerino si era fatto male a maggio nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter.

Nello specifico, si era trattato di una lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. È stato sottoposto ad una artroscopia a Lione e i tempi di recupero sono stati stimati in almeno sei mesi. Un’assenza pesante per Stefano Pioli e la squadra, visto che l’ex Empoli è un elemento molto importante. Le sue caratteristiche da regista avrebbero fatto molto comodo al centrocampo in questi mesi, soprattutto nell’ultimo difficile periodo.

Bennacer, quali sono le sue condizioni oggi

Il giocatore ha ripreso ad allenarsi a Milanello solo recentemente. Ha iniziato pian piano anche a lavorare assieme al resto del gruppo, segnale dei buoni progressi che sta compiendo. Tutto sta procedendo positivamente.

Oggi Pioli ha parlato in conferenza stampa della situazione di Bennacer e si è detto molto contento: “Sta bene, sta bruciando i tempi di recupero. Non ha avuto neppure un minimo intoppo nella sua riabilitazione, cosa difficile dopo un infortunio così delicato. Ha finito oggi la prima settimana di lavoro con la squadra, gli faremo fare un’altra settimana con noi e poi forse dalla terza potrebbe tornare a disposizione. Sicuramente è un recupero importante, tutto sta procedendo bene“.

Un’altra settimana di lavoro assieme ai compagni, poi Isma potrebbe finalmente essere preso in considerazione per una convocazione. Forse Atalanta-Milan di sabato 9 dicembre potrebbe essere quella del suo ritorno. Adesso non si possono ancora fare previsioni certe, ma stando alle parole del mister la data potrebbe essere proprio quella.

Ritrovare Bennacer significa aumentare notevolmente la qualità del centrocampo e del gioco. È chiaro che all’inizio dovrà ritrovare condizione e ritmo, però nel giro di qualche partita dovrebbe riprendere il suo ruolo di titolare. Purtroppo, c’è la concreta possibilità che l’Algeria lo convochi per la Coppa d’Africa e questo significa perderlo per un po’ di settimane a gennaio. Il Milan si farà trovare pronto, intanto è importante recuperarlo al massimo.