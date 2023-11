Camarda titolare subito: “Più vivo di Jovic”

C’è chi punta a vedere Francesco Camarda fin da subito. Non serve aspettare visto uno Jovic così: le parole del giornalista non lasciano dubbi

Francesco Camarda corre verso la sua prima convocazione con il Milan di Stefano Pioli. L’attaccante classe 2008, che compirà 16 anni solamente il prossimo 10 marzo, ha avuto il via libera dalla FIGC.

Ora, è proprio il caso di dirlo, ha davvero tutte le carte in regola per giocare domani sera contro la Fiorentina. L’infortunio di Noah Okafor gli ha spalancato le porte e Stefano Pioli appare ormai convinto di chiamarlo e con ogni probabilità si siederà in panchina.

Una notizia questa che ha scatenato il web: la stragrande maggioranza dei tifosi è entusiasta nel poter vedere Camarda a San Siro a soli 15 anni. Altri sono preoccupati, considerando il calciatore non ancora pronto per giocare con i grandi.

E’ il suo fisico – nonostante sfiori il metro e novanta a dircelo -, ma evidentemente le qualità tecniche e il senso del gol stanno spingendo a questo grande salto. Tutti oggi parlano di Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante è al centro di ogni discussione del tifoso rossonero. Ne ha parlato sul proprio canale anche Carlo Pellegatti.

Milan, Pellegatti: “Camarda subito in campo. Mi ricorda Inzaghi”

Carlo Pellegatti lo manderebbe addirittura subito in campo. Non aspetterebbe di vedere come si esprimerà Jovic.

Il giornalista si fida più del giovanissimo bomber che del serbo: “Ha i 90 minuti nelle gambe, certo i rocciosi difensori della Fiorentina non gli regaleranno niente, ma Costacurta ha ragione, per modo di smarcarsi mi ricorda Inzaghi. Visto il rendimento di Jovic, che anche in allenamento non sta brillando, visto che che mercoledì Camarda ha segnato una doppietta, prendendo le misure, perché non fare come ha fatto Sinisa Mihajlovic con Donnarumma, perché non mandare in campo un giocatore fresco, rapido, veloce ma soprattutto vivo. E’ un giocatore vivo rispetto ad un Jovic che dà poco alla squadra. Se dopo 10-15 minuti siamo lì a sperare ciò cosa possa dare il serbo, perché non mettere dentro Camarda subito”.

Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Jovic a scendere in campo dal primo minuto. Per il serbo, che sarà schierato al fianco di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, sarà quasi certamente la sua ultima possibilità per provare a convincere il Milan.