“Dall’Inter al Milan, c’era la firma”: il retroscena sul clamoroso affare saltato

Brambati ha raccontato di un’operazione di mercato che non si è concretizzata tra le due squadre di Milano: sarebbe stata incredibile.

Molti ricorderanno quei periodi nei quali avvenivano scambi tra Milan e Inter, con i rossoneri che ne sono usciti meglio. Basti pensare a quando si scambiarono Francesco Coco e Clarence Seedorf, l’olandese ha fatto cose straordinarie in rossonero. E non si può scordare la cessione di Andrea Pirlo al Diavolo per 35 miliardi di lire, con la meteora Drazen Brnicic che passò sull’altra sponda di Milano per 18,6 miliardi. Inutile dire chi abbia fatto l’affare.

L’ultimo scambio è stato quello che ha coinvolto Antonio Cassano, andato all’Inter in cambio di Giampaolo Pazzini e un conguaglio. Era il 2012 e i due club si apprestavano a vivere degli anni molto difficili. In tempi più recenti non ci sono stati nuovi scambi, anche se non è mancato chi ha deciso di andare da una sponda all’altra del Naviglio. Hakan Calhanoglu ha fatto questa scelta nel 2021, non rinnovando con il Milan per firmare poi con i nerazzurri.

Inter-Milan, storia di un trasferimento saltato

Non sono mancate delle operazioni che sembravano ben avviate e poi sono sfumate. Una di queste riguarda Marco Materazzi. Ormai non è un segreto che sia stato vicino al passaggio in maglia nerazzurra, cosa che sarebbe stata a dir poco strana considerando l’antipatia dei tifosi milanisti nei suoi confronti e il fatto che lui sia un idolo per gli interisti.

Massimo Brambati ha ricordato in un’intervista a TMW Radio come andarono le cose: “Materazzi vicino al Milan? Sì, ho portato il suo contratto firmato e l’ho portato in giro in macchina a Milano. Poi Galliani fece retromarcia, la Curva non lo voleva. Era molto prima dei Mondiali vinti e lui non giocava titolare con Mancini“.

L’opinione dei tifosi, dunque, condizionò Adriano Galliani e il trasferimenti non si concretizzò. Era tutto fatto tra i due club e anche il giocatore aveva firmato, però poi è saltato tutto. Era gennaio 2006 e, per non rischiare di perdere la convocazione al Mondiale in Germania, aveva deciso di lasciare l’Inter. Materazzi ha raccontato che Marcello Lippi lo aveva rassicurato e che Giacinto Facchetti fu decisivo per la sua permanenza in nerazzurro, invece Brambati dice che è stato l’allora AD del Milan a far saltare l’affare. In ogni caso, è andata bene così…