Indisponibile per Milan-Fiorentina: niente da fare per Italiano

E’ stata diramata la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la gara contro il Milan a San Siro. Assente il giocatore, non ce l’ha fatta a recuperare.

Manca ormai un solo giorno alla ripartenza del campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato in casa, a San Siro, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una gara tutt’altro che semplice, già sulla carta. La formazione Viola è riuscita a mettere sin troppo spesso i bastoni tra le ruote al Diavolo, e quest’anno sta dimostrando di avere ambizioni forse maggiori. Il Milan, che è alle prese con una marea di pesanti infortuni, dovrà dare il massimo per portare a casa i 3 punti.

Sappiamo bene quanto abbia pesato l’ultimo infortunio di Noah Okafor. Lo svizzero si è fermato in Nazionale, ma era lui il prescelto a guidare l’attacco in assenza dello squalificato Olivier Giroud. La sua assenza ha lasciato Pioli col solo Luka Jovic a disposizione, e dunque l’allenatore è stato costretto a richiamare dalla Primavera il baby bomber classe 2008 Francesco Camarda. Insomma, rosa in apnea per il Milan. E invece la Fiorentina?

E’ stata appena diramata la lista dei convocati di Vincenzo Italiano. Una sola assenza rispetto ai pronostici per la Viola.

Fiorentina, deluse le previsioni: ancora indisponibile

La Fiorentina aveva sorriso ieri, grazie ai rientri in gruppo di Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Michael Kayode. I tre sembrava fosse totalmente recuperati, ed effettivamente così è ma solo per i primi due, il difensore e l’ala argentini. Quanto a Kayode, reduce da un infortunio ben più pesante, non ce l’ha fatta a recuperare pienamente per la trasferta di domani a San Siro. Difatti, il suo nome non è presente nella lista dei convocati di Italiano. Probabilmente, il terzino destro necessita di qualche giorno in più per il ritorno in campo, e lo staff tecnico viola non vuole rischiare complicazioni. Al suo posto dovrebbe agire ancora Fabiano Parisi, adattato nella fascia opposta da Italiano. Quella di Kayode, sì, è un’assenza che pesa alla Fiorentina, non avendo già a disposizione il lungodegente Dodo.

Fuori dalla lista, ovviamente, anche Gaetano Castrovilli, reduce da un’operazione al ginocchio. Presente, invece, l’attaccante Lucas Beltran. L’acquisto estivo della Viola ha recuperato in tempo dalla contusione al costato. Ma partirà assai probabilmente dalla panchina.

Fiorentina, i convocati per il Milan

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi;

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur;

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.