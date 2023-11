Milan, dentro o fuori: è davvero al bivio

Un’ultima occasione per il giocatore, che a gennaio può davvero lasciare il Milan. Domani sarà titolare per riscrivere il futuro

Riuscirà l’attaccante a riscrivere il proprio futuro? Ad oggi una sua permanenza in rossonero appare davvero complicata.

Ma Luka Jović, domani sarà certamente titolare nel tridente offensivo, che sfiderà la Fiorentina. Il serbo si gioca tutto proprio contro la sua ex squadra, contro i suoi ex compagni che conosce bene. Il giocatore, arrivato in condizioni fisiche per nulla ottimale, è pronto a cambiare il suo destino.

Serve una svolta, serva una prestazione convincente e magari dei gol. Il Milan lo ha preso, nelle ultime di mercato, proprio per questo. Al Diavolo serviva un’alternativa a Olivier Giroud, ma Jovic sta riuscendo nell’impresa di far peggio di Divock Origi. Pioli non ha alternative nel puntare su serbo con la squalifica del francese e gli infortuni di Rafa Leao e Noah Okafor. Tanto che domani in panchina ci sarà Francesco Camarda, non ancora sedicenne.

Milan, Jovic al bivio: così si gioca il futuro

Luka Jović è arrivato al Milan proprio nelle ultimissime ore di calciomercato. Non era certamente la prima scelta di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada e molto probabilmente né la seconda né la terza.

Ceduto in prestito Lorenzo Colombo si è così deciso di portare il serbo a Milanello, che fino a questo momento non è riuscito a dare il suo contributo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il giocatore sia davvero difronte ad un bivio e che fino a questo momento, nonostante lo abbia fatto partire gratis, l’affare lo abbia fatto proprio la Fiorentina.

Quale futuro per Jovic? Il Milan ha le idee abbastanza chiare, in avanti nel 2024 ci saranno tre attaccante: uno di questo verosimilmente sarà Olivier Giroud. Jovic, in linea teorica, avrebbe la possibilità di guadagnarsi la conferma, ma oggi è più facile un suo addio a gennaio che una conferma per la prossima stagione. Se dovesse fallire anche domani e contro il Frosinone, potrebbe davvero fare le valigie immediatamente. In questo caso attenzione alla pista che lo porterebbe in Arabia Saudita o in Turchia. Non è da escludere, inoltre, un ritorno in Spagna, dove nelle score ore hanno rilanciato l’ipotesi Siviglia.