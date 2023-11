Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: fuori Krunic ma non gioca Adli, Loftus-Cheek in panchina

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina: Pioli tiene fuori Krunic ma al suo posto non gioca Adli. Loftus-Cheek parte dalla panchina

Domani il grande giorno della ripartenza della Serie A. Dopo due settimane di sosta, il Milan è pronto a scendere in campo contro la Fiorentina a San Siro. Una tredicesima giornata di campionato per i rossoneri che si prevede caldissima. La Viola è una rivale molto ostica, che ha più volte dimostrato carattere e ha complicato i piani del Diavolo. Sappiamo bene quanto il periodo sia complicato per la squadra di Stefano Pioli, decimata dagli infortuni. Oramai quasi una consuetudine.

L’allenatore del Milan dovrà fare a meno di diversi titolari per la gara in questione. Rafael Leao e Olivier Giroud non saranno della gara, come anche Noah Okafor che ha riportato un infortunio non di poco conto in Nazionale. Si è rimpolpato invece il centrocampo, grazie al ritorno alla disponibilità di Ruben Loftus-Cheek. Proprio per tale reparto è previsto un cambio da parte di Pioli per la sfida alla Fiorentina.

Milan-Fiorentina, Krunic e Loftus-Cheek in panchina: le scelte di Pioli

Stefano Pioli dovrebbe adottare delle scelte precise a centrocampo, che prevedono il riposo di Rade Krunic. Il bosniaco partirà dunque dalla panchina, dopo essere stato impegnato con la sua Nazionale in questa sosta. Al suo posto, al centro del reparto pronto Tijjani Reijnders, affiancato da Yunus Musah e Tommaso Pobega. Sarà dunque l’italiano la novità nel reparto dal primo minuto. Krunic, con tutta probabilità, tornerà titolare nel prossimo match di Champions League contro il Borussia Dortmund, sempre a San Siro. Anche perché, in quella gara, mancherà Musah in quanto squalificato.

Ruben Loftus-Cheek, nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo, partirà dalla panchina. Il centrocampista è rientrato da pochissimo dai problemi di salute che lo hanno riguardato. Il virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi ha chiaramente rallentato il suo lavoro a Milanello di ritorno in campo. Ma è assai probabile che Stefano Pioli gli conceda qualche minuto a gara in corso.

In attacco, invece, le scelte sono obbligate per Pioli, con Luka Jovic pronto a partire dal primo minuto e affiancato da Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra. Convocato Francesco Camarda, il classe 2008 della Primavera, per far fronte alle assenze in attacco. Anche la difesa, lo sappiamo, è in apnea. Con le assenze di Kalulu, Kjaer e Pellegrino, il Milan ha a disposizione i soli Malick Thiaw e Fikayo Tomori: saranno ancora loro a giocare al centro della difesa, con il ritrovato Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzlez, Bonaventura, Ikoné; Nzola. All. Italiano