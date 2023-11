Milan, intervento al ginocchio destro: il comunicato ufficiale

I canali ufficiali del Milan hanno comunicato con una nota che il rossonero si è sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio. Eccola di seguito.

Il Milan sta vivendo un periodaccio, forse il peggiore di sempre, in fatto di infortuni. La rosa di Stefano Pioli, puntualmente, è decimata dai problemi fisici e al momento non si riesce a trovare una soluzione. L’ultimo infortunio, quello di Noah Okafor, ha addirittura costretto il mister a richiamare in Prima Squadra il baby bomber della Primavera, Francesco Camarda. A 15 anni, l’attaccante siederà in panchina nel match contro la Fiorentina di sabato. E’ chiaro, però, che la situazione è più che preoccupante adesso, e il club rossonero ha chiesto delle risposte immediate a Pioli e al suo staff.

Ma non soltanto nella Prima Squadra rossonera. Nella Primavera di Ignazio Abate, un altro rossonero ha subito un grave infortunio, per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Grave perdita per il tecnico dell’Under 19, che chiaramente dovrà fare a meno del ragazzo per diversi mesi. Il giocatore in questione è Vincenzo Perrucci, classe 2005 trequartista della formazione Primavera. Non parliamo di un titolarissimo, ma di un centrocampista offensivo molto utile nelle rotazioni tra le varie competizioni.

A soli 18 anni, Perrucci ha rimediato una lesione condrale al ginocchio destro. A riferire dell’intervento a cui si è sottoposto è stato il Milan attraverso i suoi canali ufficiali.

Primavera Milan, operazione al ginocchio per Perrucci: il comunicato ufficiale

Questa la nota ufficiale dell’AC Milan che informa dell’operazione chirurgica per Perrucci:

AC Milan comunica che nelle scorse ore 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢, centrocampista del MilanPrimavera, è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per riparare una lesione condrale. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Pozzoni presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi. Vincenzo è già stato dimesso e inizierà il percorso riabilitativo dopo un primo breve periodo di riposo.

Dunque, Ignazio Abate perderà per diverso tempo un elemento molto utile. Vincenzo Perrucci ha fatto il salto dall’Under 17 rossonera alla Primavera nell’estate del 2022. Ha comunque disputato qualche gara con l’Under 18, ma da quest’anno era entrato in pianta stabile nell’Under 19. Per lui, 12 presenze complessive nella Primavera tra tutte le competizioni (campionato, Coppa Italia e Youth League). 473′ i minuti giocati in totale, ma stupiscono i tre gol messi a segno nonostante il poco spazio. Perrucci ha segnato due reti in Primavera 1 e una in Coppa Italia. Insomma, si tratta di un classe 2005 volenteroso di dimostrare. Purtroppo, però, lo stop gli ha complicato i piani.