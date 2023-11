Milan, nuova iniziativa per i tifosi: arriva la “Crazy Pizza Experience”

Una nuova iniziativa lanciata dal Milan per agevolare i tifosi che a San Siro sceglieranno l’area più comoda della tribuna d’onore.

Gustarsi una bella pizza fumante dopo le partite del Milan? L’ultima iniziativa lanciata dal club rossonero a partire dal match di domani contro la Fiorentina è sicuramente coinvolgente e intrigante.

Parliamo della nuova “Crazy Pizza Experience“, nuovo servizio firmato Milan e dedicato ai tifosi rossoneri che assisteranno alle partite casalinghe della squadra di Pioli dalla tribuna d’onore rossa. Ovvero il settore più comodo ed elegante per gustarsi il match dal vivo.

La “Crazy Pizza Experience” prevede di usufruire del servizio placée post-partita presso il ristorante Crazy Pizza, in Via Varese 1 a Milano. In pratica coloro che acquisteranno i biglietti per la Tribuna Onore Rossa di San Siro avranno i posti già assegnati per il suddetto locale e per cenare con una buona pizza in zona Moscova, in pieno centro di Milano.

Questa iniziativa, promossa dal Milan, fa parte di una serie di facilitazioni per i tifosi nell’ambito di Club 1899. Ovvero una branca ad hoc del club rossonero che propone iniziative per avvicinare la gente alla squadra di Pioli e per rendere l’esperienza da tifosi ancor più ricca e accattivante.