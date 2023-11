@ML – Camarda convocato per Milan-Fiorentina: scelto il numero di maglia

Il giovanissimo attaccante sarà presente per il match di domani a San Siro: deciso il numero che indosserà in Prima Squadra.

L’infortunio di Noah Okafor ha spinto Stefano Pioli a decidere di convocare Francesco Camarda per Milan-Fiorentina. Come centravanti a disposizione aveva solo Luka Jovic, pertanto ha dovuto attingere dalla Primavera.

Il talentuoso 15enne si è allenato con la Prima Squadra già nei giorni precedenti alla notizia sul problema fisico di Okafor. Non era stata prevista una convocazione, però il ragazzo aveva colpito positivamente l’allenatore. Qualcuno lo vorrebbe persino titolare, ma saggiamente Pioli lo manderà in panchina ed eviterà di mettergli subito addosso delle pressioni enormi.

Camarda in panchina in Milan-Fiorentina: ecco il numero

Il mister ha speso parole molto positive nei suoi confronti durante la conferenza stampa della vigilia. Ha riconosciuto che, pur essendo giovane, Camarda ha già un certo grado di maturità. Non ha garantito che scenderà in campo, ma la sua presenza in panchina significa che in caso di necessità lo potrebbe inserire. Non ha dubbi sul fatto che avrà un grande futuro.

Intanto, stando a quanto appreso da MilanLive.it, il giovane attaccante indosserà la maglia numero 73. Nella Primavera utilizza la 9 e tra i numeri liberi ha deciso il 73. Vedremo se avrà modo di debuttare in Milan-Fiorentina e se il coronamento del sogno sarà rinviato a un’altra occasione. Giroud salterà anche la prossima giornata di campionato contro il Frosinone, in cui mancherà di nuovo pure Okafor. Probabile una ulteriore convocazione per Camarda, che intanto si gode questa, sicuramente inaspettata e che gli genera tante emozioni.

Il club rossonero crede molto in lui e per questo c’è una trattativa per il suo contratto. A marzo compirà 16 anni e allora potrà firmare il suo primo contratto da professionista. L’obiettivo è trovare un accordo al più presto e di formalizzarlo appena avrà festeggiato il compleanno. Una mossa necessaria per respingere tutte quelle società che si sono interessate al ragazzo. Rimanere a Milano è la priorità di Camarda, riconoscente a chi lo ha cresciuto in questi anni.