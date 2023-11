Francesco Camarda, una big ci ha provato un anno fa: il retroscena

Non si fa altro che parlare del baby Francesco Camarda, convocato da mister Pioli per la sfida interna contro la Fiorentina

Sono passate poco più di due settimane da quando Francesco Camarda, l’attaccante classe 2008 che già fa parte della rosa del Milan Primavera, ha realizzato lo splendido gol in rovesciata, nel match di Youth League contro il PSG, diventato da subito virale.

Da quel momento, non si fa altro che parlare di lui. Quello che per tutti è uno dei talenti più fulgidi dell’intero panorama calcistico italiano si era peraltro già messo in mostra con la nazionale di categoria, nonché all’interno della stessa competizione continentale affrontata dai ragazzi di Ignazio Abate. Per non parlare poi delle buone prestazioni fornite nel campionato di Primavera 1, in cui attualmente il nativo di Milano ha già accumulato 9 presenze, condite da un gol e un assist.

L’incredibile cassa di risonanza generata dallo straordinario gesto tecnico-atletico ha prodotto la convinzione che prima o poi, magari a fine stagione, in gare con il risultato già acquisito, mister Pioli lo potesse far esordire in prima squadra.

Col suo protettivo allenatore che giustamente non fa altro che ripetere di dare tempo al tempo, di non caricare di troppe pressioni il ragazzo e di pazientare prima di ipotizzare un qualsivoglia salto in prima squadra, nessuno si sarebbe immaginato che l’eventualità sarebbe divenuta realtà di lì a poco. Appena 17 giorni dopo la perla realizzata in Youth League.

Camarda e il tentativo della Juve: è successo l’anno scorso

A causa di una serie incredibili di eventi concomitanti (gli infortuni occorsi a Rafael Leao e Noah Okafor, e la squalifica di Olivier Giroud), il baby prodigio ha già strappato la sua prima convocazione coi grandi. L’appuntamento per quella che inizialmente sarà una seduta in panchina assieme ai suoi ‘nuovi compagni’ di prima squadra è per sabato 25 novembre, quando a San Siro il Milan ospiterà la Fiorentina. In queste due settimane e mezzo scarse si è però parlato anche di altro relativamente alla figura del gioiello rossonero.

Innanzitutto il club meneghino ha già avviato i contatti per un rinnovo di contratto – per la verità si tratterebbe del suo primo contratto da professionista – da firmare al compimento del 16esimo anno d’età. Dopo la fatidica data del 10 marzo del 2024, Camarda, se lo vorrà, potrà legarsi al Milan come se fosse un adulto.

In attesa di capire la natura della proposta che verrà avanzata alla famiglia del ragazzo, spunta un retroscena che ha dell’incredibile. Come riferito da Gianluca Di Marzio, appena un anno fa la Juve aveva messo gli occhi sull’attaccante rossonero. Scorgendo le incredibili potenzialità di un ragazzo da far crescere all’interno del proprio settore giovanile.

Il giornalista riferisce che le lusinghe bianconere non ebbero successo anche per una diretta ed esplicita volontà del bomber, tifoso rossonero da sempre, di continuare con la sua squadra del cuore.

Camarda, nei suoi sogni, vorrebbe diventare un simbolo del Milan. Intanto, come biglietto da visita, potrebbe diventare, in caso di esordio contro la compagine toscana, il più giovane debuttante di sempre nella storia della Serie A. Così, tanto per gradire.