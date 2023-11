La vacanza da sogno di Zoe Cristofoli alle Seychelles: curve da urlo (FOTO)

Lady Hernandez approfitta della sosta delle nazionali per un’evasione di puro relax alle Seychelles: cartoline da urlo

Zoe Cristofoli, la compagna del giocatore del Milan Theo Hernandez, è spesso sulle tribune di San Siro a tifare per i colori rossoneri e per la sua metà. Lo ha fatto anche durante i Mondiali in Qatar con la Francia, insieme al meraviglioso Theo jr. I due sono una coppia super affiatata e la nascita del loro primogenito non ha fatto altro che nutrire ancor di più questo profondo legame.

Zoe Cristofoli è impegnatissima su più fronti. Fra le altre cose è un’Influencer con un grandissimo seguito, fra i più alti in Italia con 1,2 milioni di followers. Su Instagram condivide tutta la sua vita, sia quella lavorativa che quella privata, con Theo jr sempre presente, in entrambi gli aspetti. Immancabile anche nell’ultima splendida vacanza di Zoe alle Seychelles in queste due settimane di sosta per le Nazionali.

Zoe Cristofoli dà spettacolo su Instagram: le foto in vacanza

È stato così che, con una decisione che ha fatto certamente contento anche il piccolo Theo Jr., che ha viaggiato con la mamma fino ai lidi dell’Oceano Indiano, la bella Zoe ha aperto una piccola ma gustosa parentesi nel freddo e grigio clima che l’avrebbe attesa per diversi mesi, se fosse rimasta nel Nord Italia.

La bella Zoe ha deliziato i suoi fan nel corso di questa vacanza con tantissimi post e Stories e fra questi non mancano quelle che hanno particolarmente e inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico maschile. Like a profusione in particolare per una foto in piscina dove sono ben evidenti le sue forme.

Niente di meglio per ricaricare le batterie in vista di questo rush finale del 2023. Zoe, come detto, è impegnatissima con le sue attività, fra cui anche un negozio di tatuaggi, la sua più grande passione.