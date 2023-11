Anche il Milan femminile perde il derby: l’Inter vince 1-0

Dopo l’esonero di Maurizio Ganz, le rossonere di Corti perdono il derby con l’Inter: decisivo il gol di Cambiaghi al 72′

In una giornata che definire particolare è dire poco – il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Inter e Milan sono scesi in campo in un match valido per la nona giornata del girone d’andata della Serie A femminile.

Prima del fischio d’inizio le due formazioni si sono riunite a centrocampo in un abbraccio di gruppo atto a sottolineare la già citata ricorrenza. Pronti, via, e subito è scambio di occasioni tra le due squadre, con le nerazzurre pericolose in avvio con Polli e le rossonere che rispondono con Staskova.

Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio, con ambo le compagini incapaci di portare la stoccata decisiva nonostante le difese abbiano lasciato qualche spazio per far male. Si va al riposo sullo 0-0, ma la sensazione è che l’equilibrio possa essere prima o poi spezzato. Magari con un episodio.

Dopo una fase di stanca nella parte centrale della ripresa, le sorti volgono a favore delle ragazze di Rita Guarino per merito di Cambiaghi, che sugli sviluppi di un corner anticipa le rossonere sul primo palo e batte Giuliani.

Nonostante l’assedio finale delle ragazze di Davide Corti, il risultato non cambia. L’Inter vince la stracittadina all’Arena Civica di Milano portandosi a quota 16 punti e scavalcando momentaneamente il Como al quarto posto in classifica. Per il Milan invece, la vetta è sempre più lontana: le rossonere restano a 9 punti, al sesto posto della graduatoria.

Inter Women-Milan 1-0: il tabellino

INTER (3-5-2): 22 Durante; 3 Bowen, 19 Alborghetti, 55 Tomter; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 27 Csiszar, 20 Simonetti, 13 Merlo; 9 Polli (66′ Bonfantini), 36 Cambiaghi.

A disposizione: 21 Cetinja, 2 Sonstevold, 6 Santi, 7 Bugeja, 14 Robustellini, 18 Pandini, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic.

Allenatore: Rita Guarino

MILAN (4-2-3-1): 1 Giuliani; 37 Guagni (46’Arnadottir), 13 Swaby, 23 Piga, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw, 12 Mascarello; 24 Laurent (69′ Vigilucci), 9 Asllani, 99 Dompig; 21 Staskova.

A disposizione: 32 Babb, 5 Cernoia, 6 Fusetti, 8 Adami, 10 Dubcova, 20 Soffia, 70 Marinelli.

Allenatore: Davide Corti

Arbitro: Marotta

Marcatrici: 72′ Cambiaghi

Ammonite: 30′ Simonetti; 63′ Karchouni; 66′ Piga