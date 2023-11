Milan, non solo Camarda: ecco le alternative a Jovic

Luka Jović titolare: ecco le possibili alternative al serbo, oltre a Camarda: il punto della situazione in vista di Milan-Fiorentina

L’emergenza è davvero totale. Il Milan di Stefano Pioli stasera sarà costretto a schierare un giocatore che di fatto è stato bocciato, ma non ci sono alternative. O quasi.

I rossoneri non potranno contare, oltre che su Rafa Leao, anche su Olivier Giroud, squalificato per due turni, e Noah Okafor. Lo svizzero era il prescelto per giocare da prima punta, ma l’infortunio in Nazionale ha mandato tutto in fumo.

Così si sono spalancate le porte per Luka Jović, che fin qui ha deluso ampiamente. L’attaccante, arrivato nelle ultimasse ore di calciomercato, non è riuscito a fornire il proprio contributo in maniera adeguata tanto che già a gennaio il Diavolo dovrebbe poter mettere le mani su un nuovo attaccante. Chissà però che proprio stasera per il centravanti serbo non ci sia una svolta a sorpresa della sua carriera, proprio contro la sua ex squadra, che lo ha scaricato con grande piacere.

Quella di stasera è verosimilmente la sua ultima possibilità per cambiare il proprio destino e un po’ quello del Milan.

Milan, le alternative a Luka Jovic

Stefano Pioli, come detto, non ha davvero alternativa, contro la Fiorentina, nel ruolo di centravanti. Così un’idea, che circolava da giorni, anche prima dell’infortunio di Okafor, è diventata realtà.

Francesco Camarda verrà convocato e potrà così dare una mano alla squadra, qualora ce ne fosse bisogno. Se dovesse davvero esordire, con i suoi 15 anni e 260 giorni sarebbe il più giovane di sempre in Serie A.

Ma Pioli potrebbe fare anche altre scelte in avanti: oltre a all’ingresso in campo di Camarda, ci sono almeno un altro paio di soluzioni che il tecnico di Parma potrebbe adottare. Una di queste potrebbe vedere Christian Pulisic come falso nove, con l’inserimento così sulla fascia di Luka Romero.

Attenzione, però ad un’altra soluzione. Una soluzione adottata da Pioli già il 4 dicembre 2021, con ottimi risultati. Stiamo parlando della possibilità di schierare Rade Krunic come riferimento in avanti. In quell’occasione si giocava a San Siro Milan-Salernitana e Pioli decise di mandare in campo il bosniaco al posto dell’infortunato Pellegri, non avendo già a disposizione sia Rebic che Giroud.

Una scelta che soddisfò il mister, che al termine della gara affermava: “Rade ha fatto 4-5 inserimenti senza palla non serviti. L’importante per i giocatori è trovare gli spazi utili; anche con Ibra giochiamo senza centravanti, ma a me piace così: meglio svuotare per poi riempire con tanti giocatori”. Un’idea di calcio quella descritta da Pioli due anni fa, che potrebbe dunque essere riproposta contro la Fiorentina, a prescindere da Rade Krunic.