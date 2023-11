Milan, svolta per l’affare: ha cambiato agente

L’esperto di mercato riferisce che il Milan, insieme al Manchester United, ha messo nel mirino il difensore della Serie A. Il cambio agente può essere decisivo.

Il Milan è alla disperata ricerca di un nuovo centrale per la sua difesa dopo i gravi infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, e le condizioni mai più stabili di Simon Kjaer. L”acquisto di un nuovo innesto per la retroguardia è in programma già per gennaio, finestra del mercato invernale. E’ l’assoluta priorità attuale del club rossonero, non ci sono dubbi. Servirebbe anche un nuovo centravanti, ma le forze economiche sono al momento riservate per il colpo in difesa. Geoffrey Moncada ha iniziato da qualche settimana a sondare il panorama europeo, e alcuni profili sono sotto osservazione.

Il primo della lista era Lloyd Kelly, talentoso difensore in forza al Bournemouth. Ma alcuni grossi ostacoli si sono posti davanti alle intenzioni del Milan. Difficilmente, infatti, Kelly lascerà l’Inghilterra a gennaio. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno, il Bournemouth non vuole sentirne di privarsene a stagione in corso. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Moncada ha focalizzato l’attenzione su un altro profilo che tanto sta facendo bene in Serie A con la maglia dell’Udinese. In due stagioni in Italia, ha conquistato i riflettori.

Milan, il difensore ha cambiato agente: scelta decisiva per il mercato?

L’ultimo nome per la difesa finito nei radar rossoneri è quello di Jaka Bijol, possente centrale sloveno in forza all’Udinese. Il classe 1999 è ormai un titolarissimo della squadra friulana. Sia con Sottil, che adesso con Cioffi, è un inamovibile. Come fa sapere Nicolò Schira, Bijol ha da poco cambiato scuderia. E’ passato sotto l’ala della SEG Sports, la stessa che gestisce gli affari di Pep Guardiola, ma non soltanto. Da premettere che l’esperto di mercato sottolinea che sullo sloveno è molto vigile anche il Manchester United. Non sarà dunque semplice aggiudicarselo.

E la SEG Sports è la stessa che gestisce gli interessi di Erik Ten Hag e Rasmus Hojlund. I rapporti con lo United sembrano dunque ottimi, un fatto che non la dice bene al Milan. Ad ogni modo, Jaka Bijol ha un contratto con l’Udinese in scadenza nel 2027, dunque ancora molto lungo. I friulani potrebbero chiedere qualcosa come 15 milioni di euro per lasciarlo partire, dopo averlo acquistato per 4 milioni nel 2022 dal CSKA Mosca. Al momento, non è chiaro se il Milan vorrà tenterà l’assalto a gennaio, ma si è certi che il club rossonero rimane vigile sul difensore.