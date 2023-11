Un gol a partita: ecco il bomber per il Milan

Numeri da bomber vero quelli dell’attaccante che potrebbe rafforzare il reparto offensivo del Milan

I numeri non mentono mani e per un attaccante sono spesso l’aspetto più importante. Avere in rosa un centravanti che garantisca la doppia cifra e che magari superi i 20 gol in un anno, è l’obiettivo prioritario del Milan per il 2024.

I rossoneri non possono più rimandare il colpo necessario per continuare a guardare avanti con ottimismo. Non ci si può sempre affidare solo ed esclusivamente ad Olivier Giroud e ai suoi gol.

Il francese lo scorso 30 settembre ha compiuto 37 anni: è vero che sta benissimo fisicamente, ma avere al suo fianco un giovane bomber gli permetterebbe di alzare ancor di più il suo livello senza doverle giocare per forza tutte e inevitabilmente migliorerebbe anche il Milan.

Tra i nomi in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, come più volte raccontato in queste settimane, c’è certamente Jonathan David.

Il canadese classe 2000 non sta vivendo un momento certo magnifico, ma le scorse stagioni sono state sempre un crescendo: così lo scorso anno ha messo a segno 26 gol, sette in più risposo alla stagione 2021/2022. Nella 2020/2021, sempre con la maglia del Lille, invece, furono 13.

Come detto, David non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori, tanto che in 18 presenze, con più 1300 minuti, ha segnato solamente quattro reti. Il classe 2000 ha voglia di cambiare, ne aveva già in estate, ma la valutazione di 60 milioni è stata ritenuta troppo alta dai club interessati. Con il contratto in scadenza 2025, il 2024 sarà certamente l’anno dell’addio. Il prezzo giusto appare essere quello di 40 milioni e il Milan con una qualificazione agli ottavi di finale in tasca, potrebbe decidere di affondare il colpo.

Ma è davvero Jonathan David l’uomo giusto? I tifosi, come è normale che sia, se lo chiedono: c’è così chi è convinto e chi andrebbe all-in su Benjamin Sesko, classe 2003 del Lipsia, giovanissimo che in stagione ha realizzato sei reti. Lo scorso anno con il Salisburgo furono 18; 11 nella 2021/2022.

Milan, Gimenez bomber vero

Ma c’è un altro profilo internazionale, che sta emergendo in questi ultimi mesi che è sul taccuino di Geoffrey Moncada, che ha numeri davvero da grande bomber: stiamo parlando di Santiago Gimenez.

Il nazionale messicano, nato a Buenos Aires, da quando è sbarcato in Europa non ha smesso di segnare. Lo sta facendo indossando la maglia del Feyenoord. In stagione, con quindici gol, viaggia ad una media di una rete a partita. Lo scorso anno i centri con gli olandesi furono 23, ai quali vanno aggiunti i cinque messi a segno con il Cruz Azul nel campionato messicano.

Una vera e propria macchina da gol, che non sta passando inosservata. Il Milan in passato ha incontrato il suo entourage, ma la concorrenza è agguerrita, con Chelsea e Arsenal, oltre al West Ham, pronte a mettere sul piatto tanti soldi per soffiarlo al Feyenoord. 40-50 milioni potrebbe essere la valutazione corretta, ma quando ci sono i club inglesi di mezzo, il prezzo è destinato ad alzarsi.