La rivelazione del calciatore azzurro: “Io al Milan? Mio padre vorrebbe, ma…”

Il calciatore italiano, accostato anche in passato al Milan, ha smentito categoricamente una sua possibile destinazione in rossonero.

Il Milan è il sogno di tanti calciatori, sia italiani che internazionali. Un club che storicamente vanta una nomea prestigiosa, visti i tanti titoli europei conquistati ed i numerosissimi campioni che hanno indossato questa maglia.

Ma c’è anche chi preferisce non approdare al Milan, per motivi magari personali o per un senso di appartenenza che li porta con il cuore lontano da Milanello. Scelte assolutamente condivisibili e rispettabili, soprattutto se legate a situazioni sentimentali piuttosto che a quelle di vil denaro.

Come nel caso di un calciatore italiano, che ha indossato diverse volte la maglia della Nazionale italiana e ha vinto persino gli ultimi campionati europei. Accostato spesso al Milan in passato, ha fatto capire in una recente intervista il motivo per cui il matrimonio calcistico non si sarebbe mai consumato.

Bernardeschi, niente Milan: “Troppo legato alla Juventus”

Il calciatore ad aver espresso questo pensiero schietto è Federico Bernardeschi. Ovvero l’esterno d’attacco classe ’94 in forza al Toronto FC, dove milita dopo la fine della sua avventura alla Juventus. Una scelta di vita ma anche di portafoglio, che l’ha portato a giocare molto lontano dall’Italia.

Bernardeschi come detto è stato in passato accostato al Milan. Radiomercato ha spesso accennato a possibili scambi tra rossoneri e bianconeri, mai andati in porto. Uno dei motivi principali per cui non si è concretizzato nulla lo ha svelato l’ex Juve, intervistato in un podcast dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

“La Juve per me è qualcosa di speciale. Non ho mai nascosto il mio amore per la Juve, la gente quando giro per Torino mi ferma, mi apprezza e ciò mi fa molto piacere. Io al Milan? No no, mio padre è tifoso milanista e vorrebbe. Ma io sono troppo legato ai bianconeri, la Juve è la Juve”.

Dunque Bernardeschi non riuscirebbe ad indossare la maglia del Milan per la forte rivalità con la Juve, nonostante suo padre sarebbe ben felice di vederlo in maglia rossonera coronando un sogno da tifoso. Ma l’esterno toscano non ha dubbi, facendo intendere che l’amore per la Juventus sia davvero enorme.

Nessun ‘passo falso’ stile Leonardo Bonucci, che scelse il Milan dopo la rottura parziale con la Juve e con Allegri per poi pentirsene dopo meno di un anno e tornando alla casa madre descrivendo il breve periodo in rossonero come un errore. Da entrambe le parti però.