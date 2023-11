Borussia Dortmund, i convocati per il Milan: Terzic esulta, attacco al completo

Resa ufficiale la lista dei convocati di Terzic per la sfida di Champions League contro il Milan a San Siro. Un assenza e un recupero per il tecnico tedesco.

Manca sempre meno ad una delle sfide più importanti e decisive della stagione rossonera. Domani sera allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Borussia Dortmund. Il Diavolo, lo sappiamo, ha l’obbligo assoluto di vincerla. Solo il successo potrà alimentare le speranze di passaggio del turno, e dunque di accesso agli ottavi della competizione. Sappiamo altrettanto bene che la squadra di Stefano Pioli si presenterà alla gara con qualche assenza di troppo, e pesante, a partire da quella di Rafael Leao. Alle prese con una lesione muscolare, l’attaccante portoghese è atteso al rientro solo la prossima settimana, anche se non ci sono certezze.

Pioli sarà orfano anche di Noah Okafor e Simon Kjaer, ma per fortuna potrà tornare al centro dell’attacco Olivier Giroud, fuori contro la Fiorentina per squalifica. Quanto al Borussia Dortmund, l’assenza più grave sarà quella del difensore titolare di Terzic, Nikla Sule. L’ex Bayern Monaco è stato malato. Nessun problema fisico, ma il suo stato di salute non è ottimale. Salterà dunque la trasferta milanese. Una tegola grossa per Terzic, che recupera però, allo stesso tempo, due pedine fondamentali del suo attacco. La lista dei convocati del Borussia Dortmund lo testimonia.

Borussia Dortmund, attacco al completo per Terzic

Oltre a Sule, sarà assente il centrocampista Felix Nmecha, fermo per un problema all’anca. Invece, hanno recuperato in tempo per la sfida contro il Milan gli attaccanti Sebastien Haller e Karim Adeyemi. I due attaccanti sono a totale disposizione di Terzic, avendo smaltito i rispettivi problemi. Entrambi, sono partiti stamane alla volta di Milano, pronti a schierarsi in attacco per provare a far male al Milan. Parliamo di due rientri importanti per Terzic, che potrà così schierare le sue migliori armi in avanti.

Soprattutto Haller, che ha passato la gara d’andata in panchina. L‘ex Ajax ha tanta voglia di tornare protagonista. Dopo il grave problema di salute che lo ha riguardato la scorsa stagione, ha perso centralità e spazio in campo. Adesso, è pronto al riscatto. Da sottolineare anche la presenza tra i convocati di Marcel Sabitzer, una delle armi più pericolose del Borussia. In Germania sottolineano però che la sua condizione non è ottimale e potrebbe non scendere in campo contro i rossoneri. Di seguito la lista completa dei convocati di Terzic per la sfida contro il Milan:

Portieri: Kobel, Meyer, Lotka.

Difensori: Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Wolf.

Centrocampisti: Can, Ozcan, Sabitzer, Brandt, Reyna.

Attaccanti: Reus, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Malen, Moukoko, Haller.