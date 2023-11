Il Borussia Dortmund perde pezzi: ufficiale, salta il Milan

Brutte notizie per il Borussia Dortmund, che contro il Milan non avrà a disposizione il proprio calciatore titolare. Non è partito per Milano.

Domani sera alle ore 21 sia il Milan che il Borussia Dortmund si giocano tanto per il loro cammino europeo. Le due formazioni, entrambe nel gruppo F di Champions League, daranno sicuramente vita ad uno scontro diretto fondamentale e molto delicato.

Al momento il Borussia è in testa al girone con 7 punti a proprio favore, mentre il Milan è al terzo posto a quota 5. Un successo dei rossoneri cambierebbe tutta la composizione della classifica, anche se decisiva sarà l’ultima giornata che si disputerà a metà dicembre.

Intanto arrivano brutte notizie per la formazione tedesca. Il tecnico Edin Terzic è in partenza per Milano assieme alla sua squadra, ma senza uno dei suoi titolarissimi. Infatti un calciatore importante del Borussia è rimasto a Dortmund per problemi di salute, saltando di fatto l’importante match di martedì sera.

Süle salta il Milan: il difensore del Borussia non convocato

Come comunicato sugli account ufficiali del Borussia Dortmund, il difensore Niklas Süle non è partito assieme al resto della squadra in direzione di Milano, dove domani alle ore 21 andrà in scena il duello di Champions contro il Milan.

Il club tedesco ha scritto che Süle è indisponibile per malattia. Probabilmente un attacco influenzale o qualche malanno di stagione ha colpito il coriaceo difensore ex Bayern Monaco, che dunque sarà uno degli indisponibili della sfida. Un’assenza pesante, visto che il centrale è considerato un punto fermo della squadra giallo-nera.

Già nella partita di sabato scorso tra Borussia Dortmund e Borussia Mochengladbach il difensore classe ’95 era rimasto in panchina, forse in odor di turnover. Assenza confermata dal comunicato odierno dei tedeschi. Al suo posto potrebbe giocare il veterano Mats Hummels, che con ogni probabilità farà coppia in difesa con Schlotterbeck.