Mauro Icardi a sorpresa: destinazione clamorosa a gennaio

Trasferimento a sorpresa per Mauro Icardi a gennaio: indiscrezione confermata, l’argentino torna in una big

Manca poco più di un mese all’inizio ufficiale delle sessione invernale del mercato ma i club stanno già lavorando da diverse settimane per portarsi avanti sui discorsi e sulle trattative. Non solo il Milan è in movimento e ci si aspettano grandi colpi.

Uno dei big club europei che piomberà sul mercato è di sicuro il Real Madrid, che dalla partenza in estate di Karim Benzema non ha di fatto sopperito alla necessità di arrivare a un centravanti top. Le Merengues si sono cautelati con l’acquisto dell’esperto Joselu dall’Espanyol, ma il 33enne può di certo ricoprire a lungo il ruolo di titolare nei Blancos. L’obiettivo del Real era quello di attendere il momento giusto per l’affondo su un grande attaccante.

I due grandi sogni di Florentino Perez sono Kylian Mbappé e Erling Haaland, ma nel frattempo Carlo Ancelotti ha bisogno di un numero 9 per finire al meglio la stagione, perché al momento stanno mancando i gol dell’attaccante e il Real Madrid non può certo permetterselo fino alla fine dell’anno. Ecco perché i Blancos hanno già individuato un profilo importante e si sono già mossi per sondare il terreno e capire i margini di manovra.

I Blancos puntano Icardi a gennaio

Il nome è un ex conoscenza della Serie A: si tratta di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter ora milita nelle fila del Galatasaray e che è rinato dopo la parentesi non entusiasmante al Paris Saint-Germain.

L’attaccante argentino sta trascinando la squadra turca sia in campionato che in Champions League e, dopo i 23 gol della scorsa stagionale, quest’anno è già a quota 17 fra tutte le competizioni. Il classe ’93 è tornato sui suoi livelli e inevitabilmente adesso le grandi squadre sono tornate a mettere gli occhi su di lui. Tra questa c’è anche il Real Madrid, che ha contattato il suo entourage per avere informazioni.

I blancos sono alla ricerca di un attaccante a causa dell’emergenza infortuni e Icardi sembra essere una delle opzioni. L’argentino è stato spesso accostato anche il Milan nelle scorse sessioni di mercato e c’è chi fra i tifosi spinge per un suo arrivo a gennaio. I rossoneri hanno disperatamente bisogno di un centravanti che garantisca gol e prestazioni. Icardi, che conosce molto bene la Serie A e soprattutto San Siro, potrebbe essere una soluzione. Lui e la sua famiglia sarebbero ben lieti di tornare a Milano.