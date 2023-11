Milan, colpo in difesa possibile: previsto un incontro con gli agenti

Il club rossonero è tornato con forza su vecchio pallino: gli agenti in questo momento sono in Italia ed è previsto un colloquio

Il Milan è già da diverse settimane molto attivo sul mercato, perché la sessione invernale comincerà ufficialmente tra poco più di un mese e c’è la possibilità di rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la seconda parte della stagione.

La società rossonera, che nel frattempo è attenta anche a possibili colpi per il futuro, sa che invece serve un elemento immediatamente per il reparto arretrato. Il lungo stop che dovrà affrontare Pierre Kalulu impone infatti alla dirigenza di cercare un sostituto all’altezza per completare il roster dei centrali. Al momento ci sono comunque quattro giocatori nel ruolo, da Tomori a Kjaer, passando per Thiaw e il giovane Pellegrino, che comunque al momento è out.

Il club ha già messo nel mirino alcuni profili e nei giorni scorsi si era parlato molto dell’inglese Lloyd Kelly, in scadenza con il Bournemout. Nelle ultime ore è tornato invece fortemente di moda il nome di Jakub Kiwior, centrale polacco di proprietà dell’Arsenal, che ha già giocato in Serie A con la maglia dello Spezia e che al momento è seguito da tante italiane, dal momento che con i Gunners non sta trovando molto spazio.

Gli agenti di Kiwior sono in Italia

Il club londinese lo considera però un elemento importante per il futuro ed è restio a cederlo. L’ipotesi di un prestito è una soluzione possibile, ma bisognerebbe capire con quale formula precisa andare a prelevare il polacco.

Nicolò Schira ha confermato l’interesse del Diavolo per il difensore e sul proprio profilo Twitter ha spiegato che il ragazzo potrebbe lasciare l’Arsenal e cercare un club che lo faccia giocare con più regolarità. L’esperto di mercato ha assicurato che i colloqui sono ora aperti e che i procuratori del calciatore sono in questo momento in Italia. Nei prossimi giorni è previsto un incontro col Milan per capire la fattibilità dell’affare.

Geoffrey Moncada segue Kiwior da diverso tempo e lo voleva già dall’anno scorso, quando il classe 2000 si trasferì in Premier League per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan fa sul serio e vuole assicurare a mister Pioli un innesto in difesa. C’è tempo per lavorare su questo aspetto perché non siamo ancora neanche a dicembre, ma sul calciatore c’è già l’interesse di Roma e Napoli e quindi non si può temporeggiare eccessivamente.