Milan, è fatta: accordo raggiunto, sarà il primo colpo del 2024

Il Milan si porta avanti e chiude per il primo rinforzo del 2024. Un colpo importante e low-cost che farà sicuramente comodo a Pioli.

Nei mesi estivi il nuovo management del Milan, guidato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, si è dimostrato molto rapido ed abile nelle questioni di mercato. Tanti colpi in entrata, diverse uscite di esuberi, ed una rosa rinforzata in buona parte, senza spendere cifre esagerate.

Peccato però che qualcosa ancora manchi nelle armi a disposizione di Stefano Pioli. Le emergenze delle ultime settimane dimostrano quanto il Milan sia ancora incompleto in alcuni reparti, tanto che alcuni calciatori titolari risultano insostituibili, senza delle vere alternative in panchina.

Per questo motivo il Milan deve incominciare a muoversi per sopperire a certe mancanze. In tal senso si segnala un accordo già raggiunto in vista del nuovo anno per un terzino sinistro, ruolo in cui i rossoneri sono piuttosto scoperti. Il club ha individuato il vice-Theo Hernandez ideale e sembra aver già bloccato per la stagione che verrà.

Milan-Miranda, è fatta: i rossoneri proveranno ad anticipare il colpo per gennaio

Il calciatore ormai nelle grinfie del Milan è Juan Miranda. Ovvero il terzino sinistro spagnolo, classe 2000, che milita nel Betis Siviglia ma che da diversi mesi pare aver preso la decisione di lasciare la sua attuale squadra. Contratto in scadenza a giugno prossimo e Milan prontissimo ad approfittare della situazione.

Come scrive il cronista Nicolò Schira, l’accordo tra le parti sarebbe ormai stato raggiunto. L’agente Arturo Canales ha recentemente dialogato con la dirigenza del Milan e dato il via libera per il trasferimento a giugno 2024. Miranda percepirà uno stipendio da 1,8 milioni di euro più bonus nella sua prossima avventura. Nessun dettaglio sulla durata del contratto, ma si parla di un accordo fino al 2028.

Dunque un colpo a parametro zero già prenotato per giugno prossimo. Ma il Milan, come spiegato sempre dal giornalista sportivo, tenterà di anticiparlo a gennaio. Ora i dialoghi si sposteranno in casa Betis, con i rossoneri che cercheranno di convincere il club andaluso a cedere Miranda fin da subito, in cambio di un piccolo indennizzo economico per il cartellino.

Una cosa è certa: il Milan ha trovato il vice-Theo almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Una mancanza colmata, visto che ad oggi Pioli, in caso di forfait del terzino francese, ha dovuto adattare Alessandro Florenzi a sinistra oppure puntare sul baby Bartesaghi, che a 17 anni non può essere ancora pronto.