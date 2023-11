Milan, il nuovo terzino lo manda Guardiola: Moncada è pazzo di lui

In vista del prossimo anno, Furlani e soci potrebbero bussare a casa Guardiola per il colpo classe 2022: la situazione

Se c’è una squadra, in Europa, che sta tentando di emulare le grandi gesta del Leicester targato Ranieri – quello che nel 2016, contro ogni pronostico, vinse la Premier League – questa è il Girona. I giallorossi sognano il titolo in Liga (oggi contro l’Athletic Bilbao hanno la possibilità di tornare in testa alla classifica).

Sebbene per la formazione catalana sarà difficilissimo mantenere questi ritmi, resterà comunque negli annali una prima parte di stagione che mai, nella storia del club, era stata contraddistinta da risultati di tale portata.

Tra i protagonisti di quella che finora è una splendida cavalcata c’è un giocatore su cui un certo Pep Guardiola già ha scommesso. Il classe 2022 brasiliano, che ha esordito in nazionale maggiore lo scorso 13 ottobre, oltre ad essere un difensore di sicuro avvenire, è infatti di proprietà del Manchester City. Il club inglese lo ha girato in prestito agli spagnoli fino a fine stagione, ma se il verdeoro dovesse continuare su questi livelli, c’è da aspettarsi un immediato ritorno in Inghilterra.

Depositario di un ruolo che negli ultimi 25 anni ha visto interpreti del calibro di Cafu, Daniel Alves e Maicon, il 21enne è già entrato in orbita Milan. L’attenzione con la quale il capo scout Geoffrey Moncada è solito seguire i talenti in erba, del resto, è arcinota.

Tutti vogliono Yan Couto: concorrenza dura per il Milan

In un momento in cui il calcio brasiliano, a livello di rappresentativa nazionale, è forse ai minimi termini per lo meno da 20 anni a questa parte, la stella di Yan Couto è un motivo di speranza per tutto il popolo verdeoro.

Nelle ultime due sconfitte della Seleçao, entrambe storiche (mai il Brasile aveva perso con la Colombia in una gara di qualificazione ai Mondiali e mai aveva perso in casa come poi fatto contro l’Argentina) il difensore non è stato convocato. Probabilmente la resa in campo dei compagni, non eccelsa, convincerà il Ct Diniz a richiamare il ragazzo nelle prossime occasioni.

Il Milan, come detto, è molto vigile sulla situazione. Sono tanti i club che già hanno sondato il terreno per Couto. Lo stesso City, forte di un contratto stipulato fino al 2025, per ora detta legge. Non è da escludere però che, per quanto talentuoso, il giocatore possa non trovare spazio nella rosa extralarge dei Campioni d’Inghilterra.

A fine anno Furlani e Moncada potrebbero abbozzare una prima proposta, anche per capire eventuali aperture di Guardiola sulla questione.