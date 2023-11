Milan, Okafor scalpita per tornare: il messaggio social dà fiducia (FOTO)

L’attaccante svizzero ha pubblicato una storia Instagram che fa ben sperare il popolo rossonero, deluso per l’ennesimo infortunio capitato alla squadra.

La pausa nazionali non è stata indolore per il Milan, che si è ritrovato con Noah Okafor infortunato. Si è fatto male dopo aver giocato la terza partita consecutiva con la Svizzera, che probabilmente poteva gestirlo meglio.

L’ex Salisburgo ha accusato una lesione al bicipite femorale destro, un tipo di infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per due-tre settimane. In questi giorni sono previsti nuovi esami per comprendere meglio l’evoluzione della situazione e quindi anche i tempi di recupero. Il suo rientro sarà molto importante, considerando che a causa della sua assenza Stefano Pioli si è ritrovato “costretto” a convocare il 15enne Francesco Camarda della Primavera.

Milan, Okafor ha voglia di tornare

L’infortunio di Okafor ha privato il Milan di un’altra soluzione nel reparto offensivo, visto che anche Rafael Leao è infortunato. Inoltre, contro la Fiorentina mancava pure Olivier Giroud per squalifica e ciò succederà di nuovo sabato contro il Frosinone. L’espulsione rimediata a Lecce è stata punita con due giornate di squalifica. Con il solo Jovic come centravanti, Pioli ha deciso di chiamare Camarda e lo ha fatto anche debuttare.

Intanto, Okafor è fiducioso di non rimanere assente a lungo. Sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una storia Instagram con la sua foto e il messaggio “Torno presto“. Il numero 17 rossonero ha grande voglia di rientrare e di farlo nel più breve tempo possibile. Desidera aiutare la squadra in questo periodo impegnativo della stagione.

Purtroppo, non ha mai trovato continuità anche a causa di alcuni infortuni che lo hanno limitato. Okafor ha qualità che fanno assolutamente comodo a Pioli, dispiaciuto ora di non poter contare su di lui. Lo svizzero non solo è un veloce e bravo a saltare gli avversari in dribbling, ma è anche duttile tatticamente: può agire da esterno offensivo o da attaccante. Davvero un peccato che non possa essere a disposizione adesso. Speriamo di rivederlo presto assieme ai compagni. Il suo messaggio social fa ben sperare. Non rimane che attendere e incrociare le dita, presto ci saranno novità di carattere ufficiale.