Milan, slitta il colpo: “Resta fino all’estate”

Non si muove a gennaio: il Milan non può chiudere l’acquisto del giovane talento, se ne riparlerà la prossima estate

Il Milan già progetta il proprio futuro. L’intento del club rossonero, soprattutto da quando è gestito dalla proprietà RedBird, è quello di guardare sempre al di là del proprio naso, cercando di programmare il più possibile ed attuare strategia futuribili e pronte.

Tutto ciò riguarda anche il calciomercato in entrata. Lo dimostra l’importanza del reparto scouting, gestito da Geoffrey Moncada, che è sempre attento e vigile sui calciatori giovani e talentuosi in circolazione. Il mercato non dorme mai e per questo i dirigenti rossoneri hanno già messo sul taccuino alcuni nomi di prospettiva a cui non vogliono rinunciare.

Uno dei profili che piace maggiormente al Milan gioca nello Schalke 04, uno dei club più storici di Germania. Una squadra da cui i rossoneri hanno già attinto nel 2022, quando hanno ingaggiato Malick Thiaw. Acquisto azzeccato visto il valore del difensore tedesco, bravo a prendersi il posto da titolare a San Siro. Ora è il turno di un altro talento assoluto.

Ouédraogo non si muove a gennaio: folta concorrenza per l’estate

Il talento in questione si chiama Assan Ouédraogo, un centrocampista offensivo di cui si parla un gran bene. Nelle ultime settimane è stato accostato al Milan come rinforzo di prospettiva, visti anche gli ottimi report che giungono dalla Bundesliga.

Il classe 2006 dello Schalke è talmente apprezzato da diventare un obiettivo concreto anche per il mercato di gennaio che comincerà tra poco più di un mese. L’intento di Moncada e compagnia è quella di bloccare subito Ouédraogo ed evitare l’ampia concorrenza per un talento così puro.

Però, come riportato da Sky Germania, l’intenzione del 17enne fantasista sembra essere diversa. Ouédraogo avrebbe dichiarato ai suoi agenti di no voler cambiare aria a gennaio, bensì di terminare la stagione con la squadra di Gelsenkirchen, così da raggiungere gli obiettivi di crescita ed evitare dei passi troppo più lunghi della gamba.

Il Milan resta dunque al momento al palo, anche se continuerà a tentare il giovane tedesco con origini del Burkina Faso. Il problema è che in estate, quando sembra destinato a lasciare lo Schalke, saranno diversi i club pronti a duellare con i rossoneri. In Italia già Inter e Juventus si sono interessate a Ouédraogo, mentre anche i top club tedeschi come Bayern Monaco, Lipsia e Eintracht Francoforte rappresentano un’insidia concreta.