@ML – Kjaer, Okafor e Leao assenti nella rifinitura. Giroud premiato (VIDEO)

Le ultime da Milanello alla vigilia della importantissima sfida di Champions: nessuna sorpresa particolare dall’allenamento.

Dopo il ritorno alla vittoria in Serie A, il Milan adesso deve prepararsi al match probabilmente decisivo contro il Borussia Dortmund. Una vittoria domani sera a San Siro metterebbe i rossoneri in una buona posizione per la qualificazione agli Ottavi di Champions League, da giocare poi a Newcastle nell’ultima giornata della fase a gironi.

Stamattina la squadra ha svolto a Milanello il consueto allenamento di rifinitura. Unici assenti Simon Kjaer, Rafael Leao e Noah Okafor, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Presenti Ismael Bennacer e Francesco Camarda, anche se non potranno essere della partita. Ok anche Mike Maignan, che ha smaltito la febbre che lo aveva condizionato sabato sera contro la Fiorentina.

Presenti i dirigenti Giorgio Furlani, Antonio D’Ottavio e Geoffrey Moncada. Vogliono essere vicini alla squadra e a Stefano Pioli alla vigilia di un impegno molto importante della stagione. Prima dell’allenamento, c’è stata la premiazione di Olivier Giroud per le 100 presenze con la maglia rossonera.