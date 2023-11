@ML – Milan-Borussia Dortmund, San Siro sold-out: la richiesta del club ai tifosi

San Siro sarà sold out per la gara di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Il club rossonero fa un invito speciale ai suoi tifosi per l’occasione.

Manca ormai un giorno all’attesissimo match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Una sfida cruciale per le sorti dei rossoneri nella competizione. Il Diavolo ha un solo risultato utile a favore per sperare nel passaggio del turno e dunque all’accesso agli ottavi di finale: la vittoria. Servono i 3 punti per tenere tutto aperto e giocarsi la qualificazione contro il Newcastle all’ultima giornata. I tifosi sanno bene quanto sarà decisiva la gara contro i tedeschi di domani, e in tantissimi hanno capito di non poter mancare all’appuntamento di fuoco. Come dimostrano i numeri, San Siro sarà sold out domani sera in occasione di Milan-Borussia Dortmund.

Il tutto esaurito sta chiaramente a confermare la crucialità della gara. Come affermato da Stefano Pioli in conferenza stampa, il Borussia ha mostrato e utilizzato il suo muro giallo in Germania per intimorire il Milan, ma la squadra di Terzic non conosce San Siro. Domani, il Dortmund capirà bene cosa significhi giocare contro il Diavolo alla Scala del Calcio tinta di rosso e di nero. E il club, per fomentare l’entusiasmo, l’adrenalina e la grinta per la partita, chiede a tutti i tifosi presenti a San Siro di portare con sé una sciarpa del Milan per accogliere la squadra all’entrata in campo e rendere tutto lo stadio rossonero. Una fantastica iniziativa che permetterà al Mezza di essere ancora più suggestivo.