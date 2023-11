Sinner, dopo la vittoria sosta a San Siro: pronto per Milan-Borussia Dortmund

Sky Sport 24 riporta delle novità entusiasmanti su Jannick Sinner. Il neo campione del mondo di tennis è pronto ad esserci a San Siro per Milan-Borussia Dortmund.

Periodo da sogno per Jannick Sinner e tutti i suoi fan. Il classe 2001, prodigio del tennis, è reduce dalla vittoria della Coppa Davis, torneo per Nazioni che conclude l’annata. A Malaga, Jannick ha trascinato l’Italia alla vittoria del titolo, dopo ben 47 anni. Con questa, sono due le Coppe Davis che la Nazionale di tennis ha portato a casa in tutta la sua storia. Sinner è stato l’assoluto protagonista, dai quarti di finale alla finale. Cammino strepitoso ed emozionante. E pensare che solo pochi giorni fa, l’altoatesino dai capelli rossi è stato ad un passo dalla vittoria delle ATP di Torino, battuto in finale solo dal numero 1 al mondo, Djokovic. Uno scontro tra titani rossoneri. Non dimentichiamo infatti che anche i serbo è un tifoso milanista.

Dopo il successo in Spagna, Jannick Sinner è adesso pronto a godersi un po’ di relax, e dedicarsi magari alla sua spassionata fede per i colori rossoneri. Il classe 2001, volto immenso dello sport italiano, non ha mai nascosto di essere un gran tifoso del Milan. E data la stagione sportiva terminata, non vuole affatto perdersi la gara di domani sera a San Siro tra il Diavolo e il Borussia Dortmund. A riportare la notizia è Sky Sport, che fa delle sottolineature importanti.

Sinner, già in Italia per il Milan

Come riferisce Sky Sport, Jannick Sinner ha lasciato di corsa Malaga per raggiungere Milano. La sua unica intenzione è quella di presenziare alla gara tra i rossoneri di Stefano Pioli e il Borussia Dortmund di Champions League. Il tennista, neo campione del mondo, conosce benissimo l’importanza della partita in questione, assolutamente decisiva per il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Il Milan può solo fare un risultato domani sera a San Siro: vincere. I 3 punti potranno tenere vive le speranze di passaggio del turno. E Sinner vuole esserci ad ogni costo.

Il 22enne ha lasciato lunedì mattina la Spagna per atterrare a Milano poco dopo. Domani, è atteso a San Siro. Lo stesso Stefano Pioli, in conferenza stampa, si è augurato di avere Jannick Sinner allo stadio in occasione della gara contro il Borussia Dortmund. L’allenatore rossonero vorrebbe regalare al tennista la stessa gioia e le stesse emozioni che lui ha regalato di recente al Milan e a tutto il popolo italiano.