Champions League, la Juventus tiferà contro il Milan: il motivo

Juventus contro il Milan…dal divano. Ecco perché stasera i bianconeri tiferanno per la sconfitta dei rivali connazionali rossoneri.

Tutti i tifosi del Milan, sia quelli che saranno a San Siro sugli spalti, sia coloro che seguiranno la loro squadre del cuore dalla TV, tiferanno con passione stasera nel match contro il Borussia Dortmund. Uno scontro diretto europeo per il proseguo del cammino in Champions League.

L’incontro è assolutamente importante, visto che una vittoria del Milan darebbe quasi la certezza del passaggio del turno, con tanto di scavalcamento in classifica da parte dei rossoneri sui rivali tedeschi. Mentre un risultato negativo questa sera rischierebbe di compromettere in maniera definitiva il passaggio agli ottavi di finale.

Oltre ai tantissimi, tra tifosi, simpatizzanti e non solo, che tiferanno per una vittoria del Milan, ci sarà sicuramente qualcuno in Italia che invece guferà sui destini rossoneri. Non soltanto gli immancabili tifosi rivali che, come fa parte del gioco, sperano in un k.o. della squadra di Pioli. Ma anche una squadra di Serie A farà seriamente il tifo per il Borussia.

La Juventus tifa per l’eliminazione del Milan: c’è in ballo il Mondiale per club

Chi dunque tiferà per l’eliminazione del Milan è certamente la Juventus. Ovvero la squadra di Massimiliano Allegri, rivale storica in campionato dei rossoneri. I bianconeri guferanno questa sera e anche nelle prossime sfide europee il Milan, ma non certo per motivi di tifo o campanilismo, bensì per una questione di opportunità che li riguarda in prima persona.

Infatti c’è in ballo la partecipazione al primo Mondiale per Club estivo del 2025, la competizione internazionale che riguarderà i migliori club del pianeta con un torneo ben più ampio della formula attuale. Per l’Italia saranno presenti al massimo due squadre in base al coefficiente UEFA: la prima sarà di certo l’Inter, che ha i migliori risultati in Champions tra il 2021 ed il 2024.

La seconda ad oggi, se si legge il ranking, sarebbe la Juventus. Però i bianconeri sono fuori dalle competizioni UEFA per la stagione in corso e dunque rischiano di essere scavalcati da Milan o Napoli. Per questo motivo Vlahovic e compagni tiferanno affinché né i rossoneri né gli azzurri vadano troppo avanti in Champions, col rischio di un ribaltone del ranking.

Leggendo la graduatoria attuale UEFA, il Milan è la prima insidia della Juve, visto che dista soli 8 punti dai rivali e con un cammino prolungato in Champions può sperare di superarla, diventando di fatto la seconda italiana al Mondiale per club.