Highlights Milan-Borussia Dortmund: la sintesi del match di Champions (Video)

Milan-Borussia Dortmund, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato martedì 28 novembre a San Siro

Solita grande atmosfera a San Siro per Milan-Borussia. C’è anche Jannik Sinner a sostenere i rossoneri dalla tribuna. Per il tennista azzurro, vincitore della Coppa Davis, grande accoglienza e cori prima della partita.

Il match comincia subito bene per il Milan. Al 4′ Schlotterbeck respinge con il braccio un tiro di Chukwueze. L’arbitro decreta il rigore che Giroud sbaglia, calciando troppo debolmente. Kobel respinge e per il Milan svanisce l’opportunità del vantaggio che arriva, invece, poco dopo per il Borussia.

Netto il fallo di Calabria su Bynoe-Gittens. Rigore e Reus trasforma. Gialloneri avanti 0-1 e Milan che subisce il colpo, faticando a creare occasioni offensive con Giroud visibilmente sfiduciato dopo l’errore commesso. Il Borussia non lesina le ripartenze con Malen e Bynoe-Gittens due autentiche spine nel fianco per la difesa rossonera. Fortunatamente però non arrivano grandi pericoli per Maignan che non deve compiere parate decisive.

Serve un lampo ai rossoneri e arriva al 41′. Chukwueze, dopo un inizio altalenante, trova finalmente una delle sue giocate, penetra sulla destra, dribbla due difensori e batte Kobel con una conclusione incrociata. Esplode San Siro per l’1-1. In fiducia, il Milan assedia il Borussia nel finale. Due le occasioni per i rossoneri. La prima con un tiro da fuori area da Adli, l’altra, clamorosa, con un colpo di testa che Calabria, solo e indisturbato, colpisce malissimo senza angolare.

Gol Chukwueze, assist Calabriapic.twitter.com/TyAdt371Se — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) November 28, 2023

Milan-Borussia Dortmund, il secondo tempo

Buon inizio di ripresa per il Milan. Al 48′ sulla mezza rovesciata a colpo sicuro di Pulisic, Ryerson respinge fortuitamente di testa e salva Kobel. E’ l’inizio della fine per i rossoneri.

Su un recupero in corso su Bynoe-Gittens si infortuna Thiaw. E’ una mazzata per il Milan con l’ennesimo ko muscolare che destabilizza totalmente la squadra. Entra Krunic al posto del centrale del tedesco e il Borussia, cinicamente, infierisce. Al 59′, il solito Bynoe-Gittens trafigge Maignan con un tocco di giustezza dal limite dell’area per l’1-2 giallonero.

¡Gol de Borussia Dortmund! Bynoe-Gittens marca su primero gol en Champions, AC Milan 1-2 Dortmund

pic.twitter.com/A7rGZgiAMo — Futbolicius (@futbolicius10) November 28, 2023

Il Milan accusa nuovamente il colpo e capitola ancora al 69′ con Adeyemi che approfitta di un goffo intervento di Maignan, il quale respinge malamente e non riesce a salvare prima che la palla varchi la linea. E’ la pietra tombale sulle speranze del Milan. Pioli manda in campo Jovic e Chaka Traorè.Il serbo colpisce il palo con un colpo di testa ma anche il Borussia fa lo stesso con la traversa di Fullkrug che avrebbe reso più ampio (e immeritato) il passivo.

Dopo sei minuti di recupero, il Borussia si prende l’1-3 mentre il PSG pareggia in extremis con il Newcastle grazie a un rigore di Mbappé. Ora le speranze qualificazione sono appese a un filo. I rossoneri devono vincere a Newcastle all’ultima e sperare in una sconfitta del PSG contro il Dortmund già qualificato e sicuro del primo posto. Peggio, insomma, non poteva andare.