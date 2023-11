Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se, tutte le combinazioni

Milan lontano dalla qualificazione agli Ottavi, serve un miracolo per andare avanti in Europa: è davvero difficile.

Grossa delusione a San Siro. La squadra di Stefano Pioli, attesa a una grande prestazione e una vittoria, è stata sconfitta per 3-1 dal Borussia Dortmund. Un KO davvero pesante e che la mette in una situazione davvero complicata nel girone F di Champions League.

Il risultato di 1-1 tra Paris Saint Germain e Newcastle United nell’altra partita costringe i rossoneri a vincere nell’ultimo turno, quando affronteranno i Magpies a St James’ Park. Ma conquistare i 3 punti in Inghilterra non basta. Infatti, è necessario anche che il PSG perda in casa del Borussia Dortmund già qualificato. Questa è l’unica combinazione possibile per il Diavolo, che altrimenti verrà eliminato dalla Champions League.

Arrivare a pari punti con il PSG non servirebbe, perché i parigini hanno una migliore differenza reti negli contri diretti (0-3 a San Siro, 2-1 al Parco dei Principi). Il Milan può comunque rimanere in una coppa europea accedendo all’Europa League da terza del girone, però sarebbe lo stesso un fallimento. Intanto vediamo il riepilogo della classifica del gruppo F: