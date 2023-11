Le formazioni ufficiali di Milan-Borussia Dortmund: Adli titolare

Le formazioni ufficiali di Milan-Borussia Dortmund, match valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League e in programma alle ore 21.00

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Borussia Dortmund, una gara che potrà dire tantissimo del prosieguo del Diavolo in Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha l’obbligo di vincere. Solo il successo può tenere in vita le speranze per il passaggio del turno e dunque per l’accesso agli ottavi di finale della competizione. Sarà una gara ostica, assolutamente, e il Milan lo sa bene, dovendo fare anche a meno di giocatori importanti come Rafael Leao. Ma rispetto all’andata, terminata 0-0, stavolta la squadra di Stefano Pioli potrà contare sull’appoggio di un San Siro sold out e tinto di rossonero.

I rossoneri non hanno avuto moltissimo tempo per preparare la gara, avendo disputato la tredicesima giornata di campionato soltanto sabato sera. Ma il lavoro fatto nel tempo a disposizione è stato condotto con il massimo delle motivazioni e dell’ambizione. Come accennato, ci saranno assenti importanti stasera. Non soltanto Rafael Leao e Noah Okafor per il Milan, più gli altri cinque lungodegenti. Anche il Borussia Dortmund dovrà fare a meno del suo pilastro della difesa, Nikla Sule, rimasto in Germania perché malato. Tra le fila gialle mancherà anche Nmecha. Mentre Terzic ha recuperato due pedine importanti come Haller e Adeyemi e avrà dunque l’attacco al completo.

Come partiranno dal primo minuto le due squadre lo scopriamo subito di seguito. Sono appena state diramate la formazioni ufficiali di Pioli e Terzic.

Milan-Borussia Dortmund le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Krunić, Pobega; Jović, Traorè. All.: Pioli.

Formazione Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Füllkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Blank, Wolf; Brandt, Özcan, Reyna; Adeyemi, Haller, Moukoko. All.: Terzić.