Maldini, nuova esperienza in Arabia Saudita: “È fantastico”

L’ex capitano e dirigente del Milan è volato a Gedda con David Villa per la fase di preparazione alla competizione e ha commentato il grande entusiasmo dell’ambiente

Fra poco meno di un mese comincerà il Mondiale per Club e ad ospitare l’evento sarà l’Arabia Saudita, ormai sempre più protagonista nel calcio. La competizione si prospetta molto interessante e avvincente e prenderà il via il prossimo 12 dicembre e si concluderà con la finale del 22.

Tra le squadre protagoniste ci sono i campioni d’Europa del Manchester City, ma anche i brasiliani del Fluminense e l’Al Ittihad di Karim Benzema e Ngolo Kante. Proprio la formazione saudita giocherà il match d’esordio in quanto squadra del Paese ospitante e sfiderà i campioni d’Oceani dell’Auckland City.

Per l’evento sono volati a Gedda anche due leggende come Paolo Maldini e David Villa, che hanno vinto la competizione rispettivamente con il Milan nel 2007 e con il Barcellona nel 2011. I due campioni si sono intrattenuti con i fan nel corso del roadshow ufficiale e hanno rivissuto i momenti passati giocando con ragazzi e ragazze nelle divertenti sfide calcistiche del roadshow. L’obiettivo di questa fase è quella di coinvolgere e intrattenere il più possibile i fan in attesa dell’inizio della manifestazione

Le parole di Maldini e di David Villa

Maldini ha avuto l’occasione di parlare e ha commentato con grande positività la preparazione di questa Coppa del Mondo per Club, sottolineando la passione dei tifosi arabi e l’organizzazione.

L’ex difensore e dirigente del Milan ha infatti affermato: “È fantastico vedere come si stanno preparando le cose per il torneo. Ho potuto sperimentare in prima persona la passione e l’entusiasmo dei tifosi qui in Arabia Saudita e sono sicuro che la Coppa del Mondo per club sarà fantastica per i tifosi”, le dichiarazioni dell’ex dirigente rossonero riportate da calciomercato.it.

Anche David Villa non è stato da meno all’ex collega e si è detto entusiasta dell’ambiente a Gedda. Ecco le dichiarazioni dell’ex centravanti: “Sono sicuro che l’Arabia Saudita all’altezza del compito di ospitare e vedremo tanti tifosi appassionati”.