Milan-Borussia Dortmund 1-3, pagelle e tabellino: Calabria e Giroud malissimo. Tomori-Chukwueze le uniche luci

Le pagelle e il tabellino di Milan-Borussia Dortmund. I tedeschi vincono 3-1 e si qualificano agli ottavi. Prova negativa dei rossoneri

Il Milan perde a San Siro contro il Borussia Dortmund ed è quasi fuori dalla Champions League. C’è ancora una speranza ma è difficilissima. Grave errore di Calabria sul rigore per i tedeschi, Giroud sbaglia un rigore e non entra mai in partita, Theo Hernandez è spento. Si salvano Chukwueze, autore di un gran gol, e Tomori.

Sembrava essere iniziata nel modo giusto: rigore per fallo di mano, ma Giroud sbaglia. Pochi minuti dopo calcio di rigore dall’altra parte, ma con esito diverso: Reus la mette dentro ed è 1-0 Borussia Dortmund dopo dieci minuti di partita. Il Milan è bravo però è a rimanere in partita, nonostante qualche contropiede pericoloso di Malen e Bynoe–Gittens che mettono sempre preoccupazione a Calabria e compagni. Serve il guizzo, la giocata del singolo. Che arriva poco prima della fine del primo tempo con la giocata da campione di Chukwueze: ne dribbla due in uno e poi di sinistro batte Kobel con un piazzato. Primo gol rossonero, primo gol a San Siro. E non poteva aspettare momento migliore per farlo. Il primo tempo si chiude così sull’1-1.

Ci si aspettava un secondo tempo completamente diverso, con un Milan pronto a dare battaglia per portare a casa la vittoria. E invece, tutt’altro. Malick Thiaw si fa male (e la sensazione è che sia qualcosa di molto serio) ed entra Krunic, che gioca quindi da difensore con Tomori. Un episodio che spegne i rossoneri, che non erano neanche troppo accesi. Ne approfittano i tedeschi, che segnano il gol del vantaggio con Bynoe-Gittens dopo una gran bella azione e poi il 3-1 definitivo con Adeyemi. Finisce così quindi, con un Milan con un piede e mezzo fuori dalla Champions. Il Psg ha pareggiato all’ultimo respiro contro il Newcastle, ma i parigini non potranno andare a Dortmund a giocare per il pareggio, visto che se i Magpies battessero il Milan, a passare il turno sarebbero tedeschi e inglesi.

Milan-Borussia Dortmund, le pagelle

MAIGNAN 5,5

CALABRIA 4,5

THIAW 6

TOMORI 6,5

THEO HERNANDEZ 5

REIJNDERS 5,5

ADLI 6

CHUKWUEZE 6,5

LOFTUS-CHEEK 5,5

PULISIC 5

GIROUD 4,5

Milan-Borussia Dortmund, il tabellino

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Krunic, Pobega; Jovic, Traorè. All.: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Bynoe-Gittens; Fullkrug. A disp.: Lotka, Meyer; Blank, Wolf; Brandt, Ozcan, Reyna; Adeyemi, Haller, Moukoko. All.: Terzic.

Arbitro: Istvá Kovács

Marcatori: 10′ rig. Reus, 37′ Chukwueze

Ammoniti: