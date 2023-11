Milan-Borussia Dortmund, streaming gratis e diretta tv Champions League: dove vederla

Milan-Borussia Dortmund sfida decisiva in Champions League. Tutte le indicazioni su dove vederla, oggi martedì 28 novembre, dalle ore 21

Venti anni. Tanto è passato dall’ultima sfida europea, a San Siro, tra il Milan e il Borussia Dortmund. Era l’edizione di Champions League 2002/03 quando i rossoneri ospitarono per l’ultima volta i tedeschi in casa. All’epoca, la massima competizione europea si disputava con il doppio girone e il Milan, futuro vincitore, era già qualificato ai quarti quando perse contro il Borussia (0-1) con gol del gigante ceco Jan Koller nel finale.

Nella sfida odierna, Milan e Borussia si giocano la qualificazione agli ottavi. Intricatissima la situazione di classifica nel gruppo F con i tedeschi in testa con 7 punti, seguiti dal PSG a 6, il Milan a 5 e il Newcastle a 4. Con una vittoria, di fatto, il Borussia sarebbe qualificato. Anche al Milan occorrono i tre punti per giocarsi poi la qualificazione all’ultima a Newcastle. Con un pari, i rossoneri potrebbero essere ancora in gioco mentre il ko e una concomitante vittoria del PSG con il Newcastle significherebbe eliminazione.

Formazione obbligata per Pioli. Torna a disposizione Giroud che si piazza al centro dell’attacco supportato da Pusilic e Chukwueze. Nulla da fare per Leao, ancora ko come Okafor. In mediana dubbio tra Adli e Krunic per affiancare il rientrante Loftus Cheek e Reijnders. Assente Musah per squalifica. In difesa solita linea a quattro davanti a Maignan e nessuna alternativa in panchina con Kjaer sempre indisponibili oltre a Kalulu.

Milan-Borussia Dortmund, dove vedere il match

C’è una buona notizia per tutti i tifosi rossoneri. La sfida di stasera contro il Borussia Dortmund sarà trasmessa, infatti, anche in chiaro, gratuitamente, su Canale 5 dalle 21. A seguire approfondimenti e interviste nello studio condotto da Alberto Brandi. Prevista anche la diretta su Sky Sport con il solito ampio pre e post partita con Federica Masolin e i suoi ospiti.

Milan-Borussia sarà visibile in streaming gratuitamente sul sito di Sportmediaset con il player per la visione disponibile in home page. Gli abbonati a Sky possono utilizzare SkyGo. Diretta streaming prevista anche per gli abbonati al pacchetto Sport di Now Tv.

Dopo il match con il Borussia, il Milan tornerà in campo sabato prossimo, alle 20.45, contro il Frosinone a San Siro. Come quella con la Fiorentina, anche la sfida con i ciociari sarà trasmessa in simulcast da Sky e Dazn. Esclusiva Dazn e Zona Dazn sarà invece il match successivo di campionato a Bergamo, con l’Atalanta, previsto sabato 9 dicembre alle 18. Quest’ultimo precede l’ultima sfida di Champions a Newcastle di mercoledì 13 dicembre che, con tutta probabilità, sarà esclusiva di Amazon Prime Video.