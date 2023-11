Milan, doppio colpo in attacco: il centravanti arriva dalla Germania

Il Milan è a caccia di un attaccante: non solo il bomber da 20 gol da prendere in estate, ma anche un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud e che dia più garanzie di Luka Jovic, già a gennaio

Il 2024 sarà certamente l’anno del grande bomber. Il Milan è pronto a regalarsi un attaccante capace di garantire 15/20 gol.

Il Diavolo, verosimilmente, realizzerà il colpo nella sessione estiva di mercato, ma a gennaio potrebbe comunque arrivare un nuovo centravanti. Luka Jovic non sta fornendo il contributo sperato: sabato contro la Fiorentina ha avuto la sua ennesima occasione, ma non l’ha sfruttata in pieno.

Sicuramente la gara contro la sua ex squadra, è stata la migliore prestazione del serbo da quando veste il rossonero. Ha fatto bene soprattutto quando è stato chiamato a dialogare con i compagni, giocando in maniera ottimale di sponda, ma ha sprecato un’occasione importantissima nel secondo tempo: lanciato da Theo Hernandez, si è trovato da solo davanti a Terracciano, ma ha sprecato non riuscendo a segnare. Un gol, chiaramente, avrebbe cambiato il giudizio su di lui. Contro il Frosinone avrà la sua ultima possibilità , poi a gennaio le cose potrebbero cambiare.

L’idea di un trasferimento in Turchia o in Arabia Saudita è ancora viva, ma non va scarta l’ipotesi spagnola, con il Siviglia che sarebbe tornato sulle sue tracce. Con l’addio di Jovic, il Milan potrebbe mettere le mani su un attaccante, magari in prestito con diritto di riscatto, in attesa del super colpo estivo.

Certo, magari, il Milan proverà ad acquistare Jonathan David in prestito con diritto di riscatto, ma ad oggi è difficile che tale proposta venga accettata dal Lille. Più facile dunque che il canadese varchi i cancelli di Milanello in estate.

Milan, opportunità dalla Germania: colpo in prestito

Geoffrey Moncada sta setacciando il mercato alla ricerca di opportunità . Oltre al difensore centrale e Miranda, potrebbe così arrivare anche un attaccante.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Timo Werner, che ha provato a rilanciarsi al Lipsia, ma fino a questo momento non ha giocato moltissimo e in otto gare di Bundesliga (poco più di 200 minuti), ha segnato due gol. L’idea che cerchi fortune all’estero non è da scartare: Werner potrebbe così lasciare il Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Attenzione però ad un possibile ritorno in Inghilterra, con Fulham, West Ham ed Aston Villa pronte a puntare su di lui.